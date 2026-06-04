Vietnam deja huella inolvidable en feria de las Naciones Unidas

Amigos internacionales muestran interés en productos de seda vietnamita. Fuente: VNA

La delegación permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU) destacó en la Feria Internacional de Cultura y Gastronomía de la ONU (UN International Bazaar) con exitosos pabellones dedicados a la artesanía y la gastronomía nacional.



Celebrado la víspera (hora local) en la sede de la ONU en Nueva York con la participación de 60 países miembros del organismo, el evento tuvo como objetivo promover el intercambio cultural, fortalecer el entendimiento mutuo y recaudar fondos para actividades humanitarias internacionales.

El espacio de artesanía vietnamita exhibió productos que reflejan la riqueza cultural del país, entre ellos cerámicas, artículos de laca, seda natural, tejidos de brocado y otras creaciones tradicionales. Las piezas despertaron un notable interés entre los visitantes, y muchos de los productos se agotaron durante las primeras horas de la jornada.

Los cónyuges vietnamitas en Nueva York. Fuente: VNA

Por su parte, el pabellón “Cocina Vietnamita” se convirtió en uno de los principales atractivos de la feria. Especialidades como el banh mi, los rollitos frescos vietnamitas, las brochetas de carne a la parrilla, el té con limón y el café con leche helado conquistaron el paladar de numerosos visitantes internacionales.



Al cierre del evento, Vietnam volvió a figurar entre los países que más contribuyeron al fondo benéfico de los organizadores gracias a los ingresos generados por sus pabellones.



El éxito alcanzado no solo contribuyó a promover la imagen de Vietnam, su cultura y su gente ante la comunidad internacional, sino que también puso de relieve el espíritu de responsabilidad, solidaridad y compromiso del país con las iniciativas impulsadas por la ONU.



El UN International Bazaar es una cita anual organizada por el Club de Cónyuges de las Naciones Unidas, que reúne a los Estados miembros para presentar sus tradiciones culturales, gastronómicas y artesanales, al tiempo que recauda fondos destinados a apoyar programas humanitarios y de desarrollo de la ONU./.