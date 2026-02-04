Vietnam defiende avances en igualdad de género ante ONU

Ginebra (VNA)– Vietnam reafirmó hoy su compromiso estratégico y mostró resultados concretos en la promoción de la igualdad de género durante el exitoso examen de su noveno informe nacional ante el Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, inglés).

La viceministra vietnamita del Interior, Nguyen Thi Ha, presenta el noveno informe nacional ante el Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Foto: VNA)





La delegación interministerial vietnamita, encabezada por la viceministra del Interior, Nguyen Thi Ha, sostuvo un diálogo constructivo y abierto con los expertos del Comité de la CEDAW en la sede de la ONU en Ginebra. La sesión demostró la coordinación integral del país, con la participación de representantes de la Asamblea Nacional y de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Finanzas, Seguridad Pública, Salud, Justicia e Interior.



En su presentación, la viceministra Nguyen Thi Ha subrayó que el Partido y el Estado de Vietnam siempre consideran la igualdad de género un objetivo transversal en el desarrollo nacional. Destacó la sistemática institucionalización de las disposiciones de la Convención CEDAW en el ordenamiento jurídico interno, un esfuerzo que ha dado lugar a un marco legal robusto y progresista.



Entre los avances legislativos clave presentados figuran el Código Laboral de 2019, con disposiciones que promueven la igualdad sustantiva; la Ley de Seguridad Social de 2024, que amplía la cobertura para las mujeres; y la Ley de Tierras de 2024, que incorpora la perspectiva de género en la gestión de activos. Se destacó especialmente la Ley de Prevención y Control de la Violencia Doméstica de 2022, por su enfoque centrado en las víctimas, y la Ley de Asistencia Jurídica de 2017, que amplía el apoyo gratuito a mujeres en situación de vulnerabilidad.



La integración de la igualdad de género también se extiende a ámbitos económicos y de gobernanza, como lo demuestran la Ley de Presupuesto del Estado de 2025, que exige considerar el género en la asignación de recursos; la Ley de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas de 2017, que prioriza a las empresas lideradas por mujeres; y la Ley de Población de 2025, que enfatiza los derechos humanos y la autodeterminación de las mujeres.



Estos esfuerzos normativos, respaldados por la implementación de estrategias y programas de acción nacionales, han producido resultados tangibles. Vietnam escaló nueve posiciones, hasta el puesto 74 entre 148 países, en el Informe Global de Brecha de Género 2025. Este reconocimiento internacional cobra mayor relevancia mientras el país ejerce como miembro del Comité Ejecutivo de ONU Mujeres para el período 2025-2027.



Al concluir la sesión, la viceministra Nguyen Thi Ha vinculó estos logros con el contexto histórico del recién concluido XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Afirmó que los documentos del Congreso sirven como “brújula” para una nueva fase de desarrollo, con la construcción de una sociedad próspera, justa y progresista en su centro, y reiteran el compromiso político de desarrollar el capital humano femenino y aumentar la participación de la mujer en puestos de liderazgo.



En representación del gobierno vietnamita, la delegación acogió con seriedad las preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre desafíos persistentes y emergentes, como los estereotipos de género, el desequilibrio en la proporción de sexos al nacer y los derechos de las mujeres vulnerables en la era digital. Como muestra de un compromiso sustantivo, se anunció una hoja de ruta de tres pasos tras el diálogo: reportar los resultados al gobierno para integrarlos en el plan de acción del XIV Congreso, elaborar con celeridad un Plan de Acción Nacional con recursos financieros adecuados y continuar perfeccionando el sistema legal con sensibilidad de género.



Vietnam reafirmó así ante el Comité de la CEDAW su determinación de convertir las recomendaciones en avances positivos y concretos, en línea con su objetivo de construir una nación próspera, fuerte, democrática, justa y civilizada, donde todas las mujeres puedan desarrollar plenamente su potencial y contribuir al desarrollo sostenible del país./.