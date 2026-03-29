Vietnam debuta en la Bienal de Arte de Venecia con proyecto independiente

El artista Le Huu Hieu. (Fuente: sggp.org.vn)

Vietnam participará por primera vez en la Bienal de Arte de Venecia (Italia) con un proyecto artístico independiente y un espacio expositivo propio, marcando un hito significativo para el arte contemporáneo nacional.

Tras más de un año de restauración, el histórico palacio Ca’ Giustinian Faccanon, en Venecia, ha reabierto sus puertas y se convertirá en sede de exposiciones y eventos culturales internacionales, comenzando con la 61.ª edición de la Bienal en 2026.

Entre los primeros proyectos presentados en este espacio figura el de Vietnam, titulado Art in the Global Stream (“Arte en la corriente global”), del artista Le Huu Hieu, bajo la curaduría de Do Tuong Linh. La propuesta ofrece una visión del arte contemporáneo vietnamita en el contexto de la globalización, donde las culturas interactúan y evolucionan de forma constante. Según el comité organizador, la Bienal 2026 contará con la participación de 99 países y territorios.

La presencia, por primera vez, de un proyecto independiente vietnamita en este evento no solo abre nuevas oportunidades para promover el arte nacional, sino que también fomenta el diálogo entre los creadores del país y la comunidad artística internacional.

Le Huu Hieu (nacido en 1982 en la provincia de Ha Tinh y residente en Hanoi) alcanzó reconocimiento con su exposición individual Soul Energy en Venecia en 2021. Organizada por MoCA Italy y Arte Laguna Studio en Arsenale Nord, esta muestra fue considerada uno de los proyectos individuales más relevantes de un artista vietnamita en Italia.

En 2025, el artista continuó destacando con una exposición de instalación en Ciudad Ho Chi Minh con motivo del 50.º aniversario de la Liberación del Sur y la reunificación nacional, y fue distinguido en Tokio (Japón) como “Artista pionero en el viaje del patrimonio de la UNESCO 2025”.

Según el propio Le Huu Hieu, aunque incorpora enfoques artísticos contemporáneos, la base cultural nacional sigue siendo su principal fuente de inspiración. El patrimonio tradicional, afirmó, constituye un verdadero “yacimiento” para la investigación y la creación de nuevas obras.

En el marco de la promoción de la integración cultural de Vietnam, conforme a la Resolución 80-NQ/TW, la participación en grandes eventos internacionales como la Bienal de Arte de Venecia contribuye a fortalecer la posición y el poder blando cultural del país.

Fundada en 1895, la Bienal de Arte de Venecia es uno de los foros artísticos más prestigiosos del mundo, que reúne a numerosos artistas y organizaciones internacionales y refleja las principales tendencias del arte contemporáneo global./.