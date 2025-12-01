Vietnam-Cuba: Una relación sincera desde el corazón

La Habana (VNA)- Las relaciones entre Cuba y Vietnam son sinceras, de corazón, que obedecen al espíritu altruista de nuestros pueblos, sin que haya mediado en ello interés mezquino o geopolítico alguno, afirmó el exembajador de Cuba en Vietnam, Fredesmán Turró González.

Fredesmán Turró González habla en un seminario sobre las relaciones Vietnam-Cuba. (Foto: VNA)





En entrevista con VNA en ocasión del 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (2 de diciembre de 1960-2025), el también vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam valoró que ambos pueblos tienen aspiraciones comunes, así como virtudes y valores similares como la rebeldía y la nobleza, el patriotismo y el internacionalismo, la generosidad y la gratitud y un gran y sano orgullo por su historia, su cultura y sus hábitos y costumbres.



Al analizar todo lo acontecido en nuestras relaciones bilaterales, desde entonces hasta la fecha, nos llevan a concluir que Cuba y Vietnam lo que establecieron ese día fue una relación de hermandad, solidaridad y apoyo mutuo, que se han ido desarrollando y profundizando en el transcurso del tiempo, hasta alcanzar la categoría de indestructibles, comentó.



Según el diplomático cubano, es necesario destacar el hecho de que Cuba y Vietnam establecieron relaciones en los momentos en que el pueblo vietnamita comenzaba su lucha para liberar el sur y reunificar el país, en tanto Cuba luchaba por fortalecer el proceso revolucionario, iniciado el 1 de enero de 1959.



Cuba y Vietnam se han apoyado mutuamente en los momentos más difíciles, han compartido lo que tenían como verdaderos hermanos y han disfrutado de los éxitos del otro como propios.



Durante los años de guerra y el período de reconstrucción, tras los Acuerdos de Paz de París en enero de 1973, Cuba, inspirada por el sentimiento y la determinación de Fidel Castro, estaba dispuesta a dar hasta su propia sangre por Vietnam, expresó y emocionó que, ahora, cuando Cuba se encuentra en dificultades debido al bloqueo y el embargo económico impuestos por Estados Unidos, Vietnam, convencido de que ayudar a Cuba es un deber sincero y de corazón, ha lanzado un movimiento de solidaridad a gran escala con la isla.



Es imposible no mencionar la reciente campaña organizada por la Cruz Roja de Vietnam y el Frente de la Patria de Vietnam para recaudar fondos para ayudar a Cuba, con motivo del 65 aniversario de las relaciones entre ambos países, continuó.



En las tribunas internacionales, Vietnam ha mantenido una firme repulsa al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y exige que Cuba sea retirara de la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, resaltó.



Hoy existe entre Cuba y Vietnam un amplio intercambio de delegaciones del más alto nivel, dijo y agregó que todas las instituciones vietnamitas y cubanas, incluyendo los órganos armados, las organizaciones políticas y de masas, mantienen entre si relaciones de cooperación e intercambio, destacándose entre ellas las que existen entre los partidos y parlamentos.



A 65 años de aquel 2 de diciembre de 1960, podemos afirmar que Cuba y Vietnam disfrutan de relaciones muy especiales que constituyen un verdadero ejemplo, expresó.



El comandante en Jefe Fidel Castro las catalogó como un símbolo de la época y los dirigentes vietnamitas como un preciado tesoro de nuestros pueblos, apreció.



Corresponde ahora a las nuevas generaciones preservar ese símbolo y ese tesoro para que sigan cumpliendo años hasta la eternidad, opinó.



Para impulsar la cooperación bilateral hacia una nueva etapa de mayor eficacia y practicidad, el diplomático cubano afirmó que, basándose en la buena relación existente entre ambos países, es necesario continuar fortaleciendo el intercambio de experiencias e información entre ambos Partidos, Gobiernos y Asambleas Nacionales, así como las relaciones económicas mutuamente beneficiosas, con el fin de lograr la integración económica entre ambos países.



Expresó su convicción de que ambas partes van por buen camino, pero necesitan crear mejores condiciones para facilitar y agilizar la cooperación de manera que sea más efectiva./.