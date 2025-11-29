Vietnam-Cuba, un vínculo excepcional en ámbito de relaciones internacionales

La Habana (VNA)- La relación ejemplar, leal y excepcional entre Vietnam y Cuba es el activo más valioso que ambos pueblos han cultivado con ahínco durante los últimos 65 años, consolidándose como un vínculo excepcional en la historia de las relaciones internacionales.



El embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, en la entrevista. (Fuente: VNA)



Esta fue la valoración del embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, en declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en ocasión del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales (2 de diciembre de 1960-2025).



El diplomático afirmó que la relación entre Vietnam y Cuba se distingue, ante todo, por su inquebrantable lealtad y su incondicional espíritu de solidaridad.



La solidaridad entre ambos pueblos no solo es un recuerdo histórico heroico, sino también una fuente de vida, alimentada y transmitida de generación en generación, resaltó, y agregó que esta relación también es estratégica y ha experimentado una transformación continua y significativa a lo largo de cada etapa.



Hoy, Vietnam y Cuba están transformando juntos el modelo de cooperación, que ha pasado de basarse principalmente en la solidaridad y el apoyo ideológico a una cooperación sustancial, el desarrollo mutuo y el beneficio mutuo, un avance que refleja el nuevo nivel de las relaciones bilaterales en la era de la integración y la innovación, comentó.



Además, las relaciones entre los dos Partidos Comunistas de Vietnam y de Cuba siguen siendo una sólida base política, mientras que la cooperación diplomática, de defensa y seguridad desempeña un papel fundamental, y la cooperación económica, comercial y de inversión se está convirtiendo cada vez más en el principal motor para impulsar el desarrollo de los nexos bilaterales, evaluó.



Los intercambios interpersonales también son cada vez más dinámicos, lo que contribuye a enriquecer la estrecha relación entre ambos pueblos hermanos, expresó.



El acuerdo entre ambos países para designar 2025 como el "Año de la Amistad Vietnam-Cuba" demuestra una firme determinación política al más alto nivel para profundizar aún más la tradicional, especial y leal relación entre ambos países hermanos, apreció.



La visita de Estado del Secretario General To Lam a Cuba en septiembre de 2024 constituye un hito histórico que abre una nueva etapa en el desarrollo de la especial amistad entre ambas naciones, contó.



En esta nueva era, la cooperación económica, comercial y de inversión debe convertirse en el motor principal para lograr el objetivo de aumentar el volumen comercial bilateral a 500 millones de dólares en los próximos cinco años, según el embajador vietnamita.



Ratificó la voluntad de Vietnam de compartir con Cuba las valiosas experiencias del proceso Doi Moi (Renovación) y el deseo de aprender de los logros cubanos en áreas como la biotecnología, la salud y la educación.



Quang Long cree que, con una sólida base política, un impulso cada vez mayor para la cooperación económica, comercial y de inversión, y el apoyo de nuevos mecanismos de cooperación, las relaciones entre Vietnam y Cuba continuarán entrando en una fase de desarrollo más efectiva, práctica y sostenible, digna de la categoría de una amistad especial, leal y pura entre dos naciones hermanas./.