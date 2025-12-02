La Habana (VNA) - La Embajada de Vietnam en Cuba celebró el 1 de diciembre (hora local) en La Habana el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales (2 de diciembre de 1960-2025), reafirmando la hermandad y la leal camaradería entre ambos países.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



El evento contó con la presencia del General del Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, miembro del Buró Político y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba; el miembro del Secretariado del Comité Central y Jefe de su Departamento Agroalimenatrio, José Monteagudo Ruiz; el Coronel General Phung Si Tan, Subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam; la viceministra vietnamita de Industria y Comercio Phan Thi Thang, funcionarios locales, representantes del cuerpo diplomático y de la comunidad vietnamita en Cuba.



Al inicio de la ceremonia, los invitados apreciaron la especial amistad, solidaridad y cooperación integral entre ambos países hermanos a través del videoclip "Vietnam-Cuba: Dos corazones en mismo latido", así como bailes y canciones interpretadas por artistas cubanos.



En su intervención en el evento, el embajador vietnamita en La Habana, Le Quang Long, enfatizó que los nexos Vietnam-Cuba no es solo una relación entre dos países, sino también una hermandad, una camaradería leal que ha superado las pruebas del tiempo, la guerra y los numerosos cambios en el mundo.

Afirmó que, hace 65 años, Cuba se convirtió en el primer país del hemisferio occidental en establecer vínculos diplomáticos con Vietnam, sentando las bases de una relación ejemplar y única en la historia de las relaciones internacionales, cimentada en la armonía ideológica y las aspiraciones de José Martí, Ho Chi Minh y Fidel Castro, quienes compartieron los mismos ideales revolucionarios.



Durante los años más difíciles, Cuba permaneció junto a Vietnam con un corazón puro y una ayuda incondicional, emocionó y agregó que las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro: "¡Por Vietnam, Cuba está dispuesta a sacrificar su sangre!", siguen siendo un símbolo de la verdadera solidaridad internacional.



El diplomático resaltó la firme postura de Vietnam en apoyar a Cuba, exigir la eliminación del bloqueo y el embargo unilaterales contra la isla y sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.



También, expresó su convicción de que la relación entre ambas naciones continuará entrando en una nueva etapa de desarrollo, centrándose en la cooperación económica, el comercio, la inversión, las energías renovables, la transformación digital, la biotecnología y la salud, el turismo, la educación y el intercambio de pueblo a pueblo.



Con el firme afecto fraternal, el sabio liderazgo de ambos Partidos Comunistas y la continuidad de las nuevas generaciones, la amistad entre Vietnam y Cuba sin duda se fortalecerá y desarrollará más práctica y efectiva, manifestó.



En esta ocasión, la Embajada de Vietnam en Cuba, en coordinación con la VNA, inauguró un espacio fotográfico, que exhibió 20 fotos representativas de la historia de las relaciones entre ambas naciones hermanas durante los últimos 65 años./.