Vietnam convierte propiedad intelectual en activos financiables con nueva ley

Hanoi (VNA)- La Ley de enmienda y complementación de varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual (PI) busca transformar las patentes, marcas y derechos de autor en activos corporativos genuinos que puedan valorarse, comercializarse, registrarse en balances y utilizarse como garantía de préstamos, especialmente para la inteligencia artificial (IA) y tecnologías emergentes y digitales.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, interviene en el décimo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura (Foto: VNA)





La legislación, aprobada hoy por la Asamblea Nacional de Vietnam de la XV Legislatura, encomienda al Gobierno la emisión de normas detalladas de contabilidad, divulgación y valoración para que la PI sea plenamente financiable.



Las empresas que no puedan capitalizar ciertos activos de PI en sus balances deben ahora mantener un registro interno independiente. Se permite la autovaloración para fines internos, lo que anima a las empresas a catalogar y gestionar sus activos intangibles de forma más proactiva.

En cuanto a la reforma administrativa, todos los procedimientos de registro y examen de derechos de propiedad industrial serán totalmente digitales. Los plazos de examen de patentes se reducirán de 18 a 12 meses, con una nueva opción de vía rápida que reduce la aprobación a tan solo tres meses.



En cuanto al contenido generado por IA, la ley establece una línea clara: las creaciones de IA puramente autónomas no pueden optar a la protección de derechos de autor ni de patentes. Quienes aportan una aportación creativa sustancial, como ideas, curación, edición o selección, se consideran autores o inventores. Si la participación humana se limita a proporcionar indicaciones o contexto, no se reconoce al individuo como autor, pero conserva el derecho a usar y explotar comercialmente el resultado generado por IA.



Los datos publicados legalmente y disponibles públicamente pueden utilizarse para entrenar modelos de IA, siempre que los resultados no infrinjan los derechos existentes de PI.



Las enmiendas amplían la protección del diseño industrial a los productos no físicos, en consonancia con las tendencias digitales globales, y el Gobierno debe establecer criterios específicos.



Los tribunales también recibirán una jurisdicción ampliada en materia de PI y se añadirán sanciones más severas, equiparando las infracciones digitales con el robo físico.



La reforma armoniza la legislación vietnamita con sus últimos tratados y acuerdos internacionales.



La Ley de Alta Tecnología, también adoptada por el Parlamento el mismo día, comprende seis capítulos y 27 artículos y establece nuevos incentivos y políticas para impulsar el desarrollo de tecnologías estratégicas y emergentes./.