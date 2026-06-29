Vietnam convierte la diplomacia en palanca para desarrollo nacional

Delegados asisten a una conferencia para difundir e implementar la Resolución del Buró Político sobre la ejecución de las orientaciones de política exterior establecidas por el XIV Congreso Nacional del Partido. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) identificó las relaciones exteriores como una tarea "crucial y constante", junto con la defensa y la seguridad nacionales, lo que convierte a la diplomacia en una palanca para fortalecer las capacidades al servicio del desarrollo nacional.



Al recibir al secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, el secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, reafirmó que la nación norteamericana es uno de los socios estratégicos más importantes de Vietnam y expresó su deseo de seguir implementando eficazmente la Asociación Estratégica Integral para profundizar la cooperación en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo.



El líder vietnamita instó a Estados Unidos a ampliar los programas de descontaminación por dioxina, desminado y asistencia a personas con discapacidad por los efectos de la guerra. Asimismo, pidió fortalecer la transferencia de tecnología y el intercambio de información para apoyar la búsqueda e identificación de los restos de soldados vietnamitas desaparecidos durante la guerra.



Según el dirigente, esas acciones poseen un profundo significado humanitario y representan un ejemplo concreto de reconciliación y fortalecimiento de la confianza mutua.



Por su parte, Hung Cao reafirmó el compromiso de Estados Unidos de impulsar la cooperación con Vietnam en los ámbitos bilateral, regional e internacional, especialmente en seguridad marítima, desarrollo de capacidades, asistencia humanitaria, gestión de desastres y respuesta a desafíos comunes. También destacó que los avances en la cooperación para la superación de las secuelas de la guerra reflejan la voluntad compartida de cerrar el pasado y construir un futuro común.

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), recibe al secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao. (Foto: VNA)



Este impulso también quedó reflejado en el programa "Asociación del Pacífico - Amigos del Pacífico 2026", celebrado en Quang Tri, donde militares y expertos estadounidenses y vietnamitas destacaron la cooperación en salud, ayuda humanitaria, desminado, preparación ante desastres e intercambios comunitarios, evidenciando beneficios concretos para la población.



Al mismo tiempo, la diplomacia de defensa continúa fortaleciéndose. La organización conjunta con Canadá de un programa de capacitación para oficiales de mantenimiento de la paz y un seminario internacional con las Naciones Unidas, Australia y Japón reflejan el creciente papel de Vietnam en los esfuerzos internacionales por la paz.



Estas iniciativas muestran la transición de la diplomacia vietnamita desde una lógica de participación hacia otra de contribución y cocreación. El XIV Congreso Nacional del Partido subrayó que la política exterior no solo protege la independencia, la soberanía y la integridad territorial, sino que también crea condiciones favorables para el desarrollo nacional.



Más allá de ampliar las relaciones exteriores, la política exterior busca generar nuevas oportunidades de crecimiento, fortalecer la competitividad, impulsar la innovación y profundizar la integración de Vietnam en las cadenas de valor globales. Los intercambios de alto nivel con diversos socios, la participación en las Naciones Unidas y la cooperación con su Fondo para la Infancia (UNICEF) reflejan esta orientación.



En esta estrategia, el interés nacional sigue siendo el principio rector, mientras Vietnam reafirma su papel como miembro activo y responsable de la comunidad internacional. La coordinación entre diplomacia, defensa y seguridad, junto con el desarrollo de la diplomacia a nivel local, contribuye a movilizar nuevos recursos para el desarrollo.



Esta evolución responde a la visión de To Lam de transformar la diplomacia en una herramienta para crear capacidad de desarrollo nacional, abrir nuevos mercados y contribuir activamente a la configuración de las reglas internacionales./.