Vietnam convierte desechos pesqueros en motor de economía verde

Hanoi(VNA)- Vietnam, uno de los líderes mundiales en acuicultura y exportación de productos del mar, aprovecha los subproductos para aumentar el valor de la cadena productiva e impulsar una economía verde y circular.

Los desechos pesqueros, que según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente representan el 0,6% de la producción con un millón de toneladas anuales (sobre todo caparazones de camarón, cangrejo, pieles y vísceras de pescado), son en más de un 90% residuos sólidos de rápida descomposición y alto impacto contaminante si no se tratan, y su procesamiento solo genera actualmente 275 millones de dólares al año, muy por debajo de su potencial de cinco mil millones de dólares.

En los próximos años, estos subproductos podrían generar enormes volúmenes: 490 mil toneladas de alimentos a partir de cabezas de camarón, 100 mil toneladas de vísceras de pangasius, 150 mil toneladas de grasa de este pez y 900 mil toneladas adicionales de cabezas y espinas.

Los sectores farmacéutico y cosmético también pueden aprovechar 147 mil toneladas de caparazones de camarón y 80 mil toneladas de pieles y vejigas natatorias. Para 2030, los desechos de camarón podrían llegar a 650 mil toneladas (80-100 millones de dólares) y los de pangasius 1,3 millones de toneladas (más de 500 millones de dólares).

Pham Thi Na, subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que el aprovechamiento de estos recursos no solo crea decenas de miles de empleos, sino que también refuerza la reputación del sector pesquero.

Pham Quoc Huy, director del Instituto de Investigación de Productos Marinos del Sur, subrayó que es necesario considerarlo como una industria estratégica, con tendencias globales como la extracción de péptidos, enzimas biológicas, materiales y envases biodegradables.

En Ciudad Ho Chi Minh, varias empresas ya aplican con éxito este modelo. Por ejemplo, la compañía Phuc Loc procesa 60 toneladas de desechos diarios, produciendo entre cuatro a cinco mil toneladas de harina de pescado al año.

Mientras tanto, Tu Hai exporta espinas de pescado secas a Japón por 10 dólares por un kilogramo, generando hasta 470 mil dólares anuales. El Instituto de Investigación de Productos Marinos del Sur produce pasta de cangrejo y quitosano con precios de hasta mil dólares por un kilogramo.

Expertos coinciden en que, con políticas fiscales, crédito verde y apoyo tecnológico, junto a una sólida cooperación entre empresas, científicos y autoridades, lo que antes era basura se convertirá en “oro verde”, impulsando la economía marina y fortaleciendo la posición de Vietnam en el mapa mundial./.