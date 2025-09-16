Vietnam contribuye con proactividad y responsabilidad en Asamblea Interparlamentaria de ASEAN

Hanoi (VNA)- La participación del presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, en la 46.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-46) en Malasia revista de una gran importancia, ya que demuestra su participación proactiva, activa y responsable para fomentar los lazos con los Parlamentos de los países miembros y expandir las relaciones multifacéticas con otros fuera de la región.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. Foto: Doan Tan - VNA



El dirigente, su esposa y una delegación de alto rango del Parlamento vietnamita asistirán a la AIPA-46 y realizarán una visita oficial a Malasia, del 16 al 20 de septiembre, en respuesta a la invitación de Awang Bemee Awang Ali Basah, presidente del Senado anfitrión, y Johari Abdul, titular de la Cámara de Representantes de ese país y de la AIPA-46.



Cooperación interparlamentaria promueve conectividad de la ASEAN



Después de 10 años de establecimiento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Organización Interparlamentaria de la agrupación (AIPO) se fundó el 2 de septiembre de 1977 para promover la cooperación entre los parlamentos miembros y coadyuvar a los objetivos comunes de construir una región pacífica, estable, de cooperación y desarrollo sostenible.



En 2006, en Filipinas, AIPO cambió su nombre a la AIPA y añadió nuevas regulaciones sobre comercio, inversión, protección ambiental, salud pública, lucha contra el terrorismo y supervisión de la implementación de resoluciones. Esta entidad busca promover la solidaridad, la comprensión, la cooperación y las relaciones estrechas entre los parlamentos de los Estados miembros de la ASEAN y de otras naciones. También se enfrasca en estudiar, debatir y sugerir soluciones a cuestiones de interés común, así como fomentar los principios de democracia, paz, seguridad y prosperidad en la ASEAN.



Después de 48 años, la AIPA se ha convertido en una organización con un papel crucial para la paz, la estabilidad y la seguridad regional, una economía dinámica y altamente integrada, una comunidad inclusiva y centrada en las personas, así como un socio confiable de los países y organizaciones en la región y el mundo.



Los parlamentos y asambleas miembros de la AIPA ayudan a construir una base legal común para la comunidad de la ASEAN y acompañan a los Gobiernos en la respuesta a los desafíos a través de funciones legislativas y de supervisión, creando condiciones favorables para la asignación de recursos y el fortalecimiento de la conexión con los ciudadanos.



Desde 1978, la AIPA ha celebrado 45 períodos de sesiones de la Asamblea General, que se llevan a cabo anualmente de forma rotativa, y también ha mantenido encuentros con numerosos socios de diálogo como Australia, Canadá, China, Japón, Corea del Sur, Rusia, India y el Parlamento Europeo, lo que permitió expandir su red de relaciones interparlamentarias.



Este año, Malasia preside la AIPA-46 con el tema "Los parlamentos a la vanguardia para un crecimiento inclusivo y sostenible de la ASEAN", centrándose en la promoción de la conexión regional, el fortalecimiento de la voz de los ciudadanos y los intercambios entre los pueblos, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cooperación subregional, la gestión de las relaciones entre la seguridad alimentaria, energética e hídrica, la protección del medio ambiente y la respuesta a los desafíos de seguridad no convencionales.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, informó que la Asamblea General de la AIPA-46 se centrará en cinco áreas clave: destacar el papel fundamental de los parlamentos en la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible; fomentar el intercambio de experiencias; fortalecer las capacidades parlamentarias; coordinar con organizaciones sociales, el sector privado y académicos para implementar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045; y elaborar recomendaciones de políticas e iniciativas legislativas.



Vietnam contribuye de manera activa, proactiva y responsable a la AIPA



Vietnam se convirtió oficialmente en miembro de la AIPO (ahora AIPA) el 19 de septiembre de 1995. Desde entonces, la AN del país indochino ha participado de manera proactiva, activa y responsable para consolidar el papel central, la solidaridad y la unidad dentro del bloque, y expandir las relaciones interparlamentarias.



Hanoi ha presentado numerosas iniciativas, como la creación del Grupo Asesor de la AIPA y la ampliación de los participantes en las reuniones. También organizó con éxito tres Asambleas Generales de la AIPO/AIPA (en 2002, 2010 y 2020). En particular, en la AIPA-41, Vietnam propuso dos iniciativas importantes: la organización de una reunión informal de jóvenes parlamentarios de la AIPA y la vinculación de las actividades de la AIPA con la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.



Por otra parte, la participación en la AIPA también ha proporcionado al país una valiosa experiencia y beneficios prácticos, contribuyendo a la exitosa implementación de su política exterior abierta, a la creación de un entorno político favorable para la renovación nacional y al fortalecimiento de la amistad y la confianza entre los delegados de la AN vietnamita y los parlamentarios de la región. Además, ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias legislativas, de supervisión y de promover la imagen, la gente y la cultura de Vietnam.



La participación del presidente de la AN, Tran Thanh Man, en la AIPA-46 tiene lugar en un contexto en el que el Parlamento vietnamita continúa reafirmando su papel activo y su contribución responsable en las actividades de la AIPA.



El embajador de Vietnam en Malasia, Dinh Ngoc Linh, subrayó que Vietnam seguirá aportando iniciativas sobre el desarrollo inclusivo y sostenible, participando en los debates y en la elaboración de resoluciones y comunicados conjuntos. Durante la AIPA-46, se espera que Thanh Man asista a la sesión del Comité Ejecutivo de la AIPA, a la reunión de jefes de delegaciones, a la ceremonia de apertura, y pronuncie un discurso clave. También mantendrá reuniones bilaterales con los jefes de las delegaciones parlamentarias de otros países./.