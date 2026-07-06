Vietnam continuará búsqueda de restos de mártires hasta su recuperación total

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, afirmó hoy que la búsqueda y recuperación de los restos de los mártires continuará hasta localizar plenamente a quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad de la Patria.

El primer ministro Le Minh Hung habla en el acto. (Foto: VNA)

Al intervenir en la ceremonia de inicio de las labores de búsqueda y recuperación de restos de mártires en el Parque Le Thị Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh, el jefe del Gobierno destacó que esta constituye una misión de profundo significado y una expresión de la gratitud del Partido, el Estado y el pueblo hacia quienes entregaron su juventud y su vida por la nación.

Antes del acto, Minh Hung y los delegados depositaron ofrendas florales e incienso ante el Monumento al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tran Phu, y la estela en homenaje a los héroes y mártires, donde guardaron un minuto de silencio en memoria de los caídos.

Según el Comité Directivo para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires de Ciudad Ho Chi Minh, la operación se basa en años de investigación documental realizada por el grupo encabezado por Nguyen Xuan Thang, miembro del Comité Central de la Asociación de Apoyo a las Familias de Mártires de Vietnam.

El análisis de fotografías, imágenes satelitales, mapas militares y documentos históricos nacionales e internacionales permitió determinar preliminarmente que el antiguo cementerio Chi Hoa–Cho Quan, actual Parque Le Thi Rieng, fue utilizado por el antiguo gobierno de Saigón antes de 1975 para enterrar de forma colectiva a combatientes revolucionarios y patriotas fallecidos durante la Ofensiva General y el Levantamiento del Tet de 1968.

Minh Hung reiteró que el Partido y el Estado conceden especial importancia a las políticas dirigidas a las personas con méritos revolucionarios y consideró que la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires constituye una importante tarea política y una responsabilidad de las generaciones actuales.

Esta misión continuará hasta que se hayan recuperado plenamente los restos de todos los mártires. Para muchas familias, la guerra aún no ha terminado, pues siguen esperando noticias de sus seres queridos. Debemos hacer el máximo esfuerzo para devolver a nuestros héroes a sus familias y a sus lugares de origen, afirmó.

Señaló que el inicio de las labores en el parque es resultado de años de recopilación y análisis de información histórica, incluidos archivos militares desclasificados facilitados por organizaciones y veteranos estadounidenses que participaron en la guerra de Vietnam.

En el marco de la Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, el Comité Directivo Nacional y las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh aceleraron la verificación y evaluación de la información histórica, combinando documentos, testimonios y tecnologías modernas para delimitar el área donde se presume la existencia de una fosa común.

Minh Hung reconoció los esfuerzos del Comité Directivo Nacional, la Región Militar 7, las autoridades municipales, los organismos especializados, así como de testigos, organizaciones e individuos que han aportado información y apoyado las labores de búsqueda.

Orientó a las fuerzas encargadas de la misión desarrollar el proceso de forma científica, rigurosa y segura, preservando cuidadosamente cada indicio para facilitar la identificación de los restos.

Asimismo, pidió a Ciudad Ho Chi Minh reforzar la coordinación con los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública para movilizar recursos y ampliar la aplicación de tecnologías, especialmente las pruebas de ADN, con el fin de acelerar la identificación de los mártires.

También solicitó a las autoridades municipales, al Ministerio de Defensa y al Mando de la Región Militar 7 sistematizar y analizar la documentación relacionada con las principales campañas militares, especialmente las de 1968 y 1972, reforzar la recopilación de testimonios históricos y utilizar tecnologías modernas para identificar nuevas zonas de búsqueda.

El jefe del Gobierno expresó su confianza en que la misión concluirá con éxito y contribuirá a impulsar las labores de búsqueda de fosas comunes de mártires en todo el país.

También llamó a la población, a los soldados, a los vietnamitas residentes en el extranjero y a los veteranos que participaron en la guerra de Vietnam a seguir proporcionando información que facilite la localización de los combatientes desaparecidos.

Tras la ceremonia, el primer ministro y los delegados participaron en el inicio de las labores de recuperación sobre el terreno. Los restos exhumados fueron cubiertos con la bandera nacional y trasladados con solemnidad a la morgue.

Durante esta campaña se identificaron los restos del mártir Huynh Van Quen, oriundo de la provincia de Long An, que posteriormente fueron trasladados a su localidad natal para recibir sepultura en el cementerio de los mártires.

La ceremonia tuvo lugar en el marco de la referida campaña, lanzada el 2 de abril de 2026 con vistas al 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio)./.