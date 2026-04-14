Vietnam consulta implementación de modelos de outlets y tiendas libres de impuestos

Hanoi (VNA) - En un contexto de fuerte crecimiento del comercio minorista, pero con ausencia de modelos estructurales de referencia, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam celebró un seminario de consulta sobre el Proyecto de desarrollo de outlets y tiendas libres de impuestos en el país hasta 2030, con visión a 2045.

Tienda libre de impuestos The Ky Vang en el paso fronterizo internacional de Moc Bai, provincia de Tay Ninh. (Foto: VNA)

La actividad fue organizada por la Agencia de Gestión y Desarrollo del Mercado Interior y reunió a autoridades locales y grandes grupos del sector.

La cartera señaló que el comercio minorista vietnamita ha mantenido un crecimiento del 8-10% entre 2015 y 2025, aunque aún carece de formatos modernos capaces de liderar el mercado. En este sentido, el modelo de outlet, ampliamente consolidado a nivel internacional como canal estratégico de distribución, prácticamente no se ha desarrollado en Vietnam y continúa fragmentado en pequeñas estructuras comerciales.

Las autoridades advirtieron además que las tendencias de consumo están cambiando con rapidez. Se estima que para 2030 el país contará con más de 50 millones de personas de clase media, un segmento que combina preferencia por marcas y sensibilidad al precio, considerado clave para el desarrollo de los outlets.

Durante el seminario, el director de la Agencia de Gestión y Desarrollo del Mercado Interior, Tran Huu Linh, destacó que el impulso de outlets y tiendas libres de impuestos no solo ampliará los canales de distribución, sino que representa un paso hacia la conformación de un ecosistema minorista moderno, con impacto en logística, turismo y servicios.

El Ministerio subrayó también que el gasto medio de los turistas internacionales en Vietnam, situado entre 1.050 y 1.150 dólares por persona, sigue por debajo del registrado en otros destinos regionales como Tailandia o Singapur, lo que evidencia un amplio margen de crecimiento en el consumo turístico.

A nivel internacional, los outlets se han consolidado en mercados como Estados Unidos, Europa y varios países asiáticos, donde se integran con el turismo y generan importantes aportes económicos. Las tiendas libres de impuestos, por su parte, presentan distintos modelos de desarrollo según el país y su marco regulatorio.

Según el borrador del proyecto, Vietnam prevé establecer al menos cinco centros de outlets vinculados al turismo hacia 2030 en áreas estratégicas, y desarrollar “pueblos outlet” de alto nivel en las tres regiones del país hacia 2045.

El plan contempla dos modelos principales: grandes complejos de outlets integrados con comercio, ocio y cultura, orientados a consumidores de ingresos medios y altos, y centros de menor escala en zonas urbanas o periurbanas destinados al consumo masivo.

En materia de tiendas libres de impuestos, el objetivo es cubrir la totalidad de aeropuertos internacionales y grandes pasos fronterizos, además de expandir su presencia a zonas urbanas turísticas, con acceso tanto para visitantes extranjeros como para consumidores autorizados.

El proyecto también plantea aumentar la participación de productos vietnamitas hasta el 30-40% en estos canales, junto con el desarrollo de una línea de “souvenirs nacionales” con estándares internacionales.

No obstante, el principal obstáculo señalado por las partes es la falta de un marco institucional y regulatorio claro, considerado el mayor freno a la atracción de inversiones.

Desde el sector empresarial, la directora general del Grupo IPPG, Le Hong Thuy Tien, subrayó la paradoja de que Vietnam, pese a ser un importante centro de producción, aún no cuente con un sistema de outlets plenamente desarrollado debido a limitaciones legales y regulatorias.

Las empresas proponen medidas para desbloquear el sector, entre ellas incentivos de suelo para inversores estratégicos, políticas comerciales específicas para outlets, devolución electrónica del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en el punto de venta y la ampliación del modelo de tiendas libres de impuestos fuera de aeropuertos, junto con el impulso del comercio digital.

Por su parte, Ciudad Ho Chi Minh busca posicionarse como localidad pionera en la implementación del modelo, con planes para desarrollar grandes complejos de outlets y proyectos piloto de compras libres de impuestos en el área urbana bajo el esquema de “comprar en el lugar y recoger en el aeropuerto”.

La ciudad también plantea la selección de inversores estratégicos y la preparación de suelo e infraestructura para acelerar la puesta en marcha una vez aprobado el proyecto.

De acuerdo con las estimaciones del propio plan, la implementación efectiva de estos modelos podría generar alrededor de 579 billones de dongs (22 mil millones de dólares) en ingresos directos, equivalente a un crecimiento del 10% del mercado minorista./.