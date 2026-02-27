Vietnam consolida su liderazgo en trasplantes con intervenciones históricas durante el Tet

El trasplante de órgano en el Hospital Universitario de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto suministrado por el propio Hospital)

En vísperas del Tet (Año Nuevo Lunar) 2026, equipos médicos vietnamitas realizaron con éxito varios trasplantes de órganos de alta complejidad, reafirmando el avance técnico y la capacidad de respuesta del sistema sanitario nacional.

El día 27 del duodécimo mes lunar de 2025 (14 de febrero de 2026 según el calendario gregoriano), mientras la mayoría de las familias ultimaba los preparativos para recibir el Tet, un equipo del Hospital Universitario de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh luchaba por salvar a un paciente con una grave afección cerebrovascular. Tras confirmarse la muerte cerebral, la familia decidió donar los órganos, transformando la pérdida en una oportunidad de vida para otros enfermos.

Al día siguiente, bajo la dirección del consejo administrativo del hospital, cerca de 200 médicos, enfermeros y técnicos de múltiples especialidades coordinaron de manera simultánea cinco intervenciones: una extracción multiorgánica, un trasplante de corazón, uno de hígado y dos de riñón. Las operaciones se extendieron durante toda la noche y concluyeron el día 29 del último mes lunar, o la víspera del Tet.

El profesor y doctor Nguyen Hoang Dinh, subdirector del centro médico, calificó la jornada como un desafío mayor tanto en el plano técnico como organizativo. Varios profesionales se encontraban ya de camino a sus provincias natales e incluso algunos habían llegado a reunirse con sus familias, pero regresaron de inmediato al hospital al conocerse la disponibilidad de órganos y la urgencia de los pacientes en lista de espera.

El especialista subrayó que cada trasplante constituye una carrera contrarreloj que exige una coordinación estricta entre las áreas de cuidados intensivos, cirugía, anestesia, laboratorio, banco de sangre y seguimiento postoperatorio. La estabilización de los signos vitales y el latido firme del nuevo corazón marcaron el éxito de una operación que devolvió la esperanza a varias familias en vísperas del Tet.

Días después, en la madrugada del 23 de febrero, el hospital realizó con éxito un trasplante cardíaco a un paciente de 11 años con insuficiencia terminal. El órgano fue trasladado desde el Hospital Bach Mai, en Hanoi. Con este caso, la institución suma 214 trasplantes efectuados con éxito.

A nivel nacional, Vietnam dispone actualmente de alrededor de 30 centros especializados en trasplantes. Entre los más destacados figuran el Hospital Viet Duc, el Hospital Militar Central 108, el Hospital Cho Ray y el Hospital Central de Hue.

Desde 1992 hasta la fecha, el país ha realizado cerca de 10.000 trasplantes, de los cuales aproximadamente el 90% corresponden a riñón, seguidos por hígado, corazón, pulmón, intestino y páncreas. Estos resultados sitúan a Vietnam a la par de estándares internacionales en varias especialidades y reflejan la consolidación de una red médica capaz de responder con eficacia incluso en los momentos más críticos del calendario nacional./.