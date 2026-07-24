Vietnam consolida papel en ASEAN con promoción de principios del TAC

El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, asiste al 33.º Foro Regional de la ASEAN (ARF-33). Foto ilustrativa: Viet Dung - VNA

A cinco décadas de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) y a 31 años del ingreso de Vietnam en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), los principios de diálogo, respeto a la soberanía, solución pacífica de controversias y cooperación para el desarrollo continúan siendo la base de la unidad, la centralidad y la capacidad de adaptación del bloque frente a los desafíos regionales.



Valores vigentes ante nuevos desafíos

En los últimos 50 años, el entorno estratégico del Sudeste Asiático ha evolucionado profundamente, marcado por la competencia entre las grandes potencias y retos como la ciberseguridad, el cambio climático, la seguridad energética, las interrupciones de las cadenas de suministro y la delincuencia transnacional. En este contexto, la ASEAN no solo debe preservar la paz y la estabilidad, sino también reforzar su adaptabilidad y coordinación de acción.



Especialistas de la región coinciden en que los principios del TAC mantienen plena vigencia y que el reto consiste en traducirlos en acciones concretas.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el director ejecutivo del Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CSEAS) de Indonesia, Arisman, destacó que el respeto a la soberanía, la solución pacífica de controversias, la renuncia al uso de la fuerza y la cooperación mutuamente beneficiosa siguen siendo pilares fundamentales. A su juicio, estos principios deben aplicarse mediante la diplomacia preventiva, el fortalecimiento de la confianza mutua, la cooperación marítima y el respeto del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Por su parte, Beni Sukadis, coordinador sénior del Instituto de Estudios de Defensa y Estrategia de Indonesia (Lesperssi), consideró que la firme adhesión a los principios del TAC debe ir acompañada de una cooperación más sustantiva y efectiva entre los Estados miembros.



Además, la ASEAN debe reforzar la integración económica, la transformación digital, la resiliencia de las cadenas de suministro y la cooperación en seguridad marítima, ciberseguridad y cambio climático.



La evolución del TAC demuestra su capacidad de adaptación: de un acuerdo destinado a fortalecer las relaciones entre los países del Sudeste Asiático ha pasado a convertirse en un referente para la cooperación entre la ASEAN y sus socios externos, proporcionando una base para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias y preservar un entorno regional de paz y estabilidad.



Vietnam, promotor de los principios del TAC

Desde su incorporación a la ASEAN el 28 de julio de 1995, Vietnam ha consolidado su papel como miembro activo, proactivo y responsable, contribuyendo a fortalecer la unidad, el consenso y la centralidad del bloque.



El país ha mantenido una posición coherente en defensa de los principios del TAC, entre ellos el respeto a la soberanía, la solución pacífica de controversias, la renuncia al uso o la amenaza de la fuerza y la promoción del diálogo y la cooperación mutuamente beneficiosa. Estos principios coinciden plenamente con su política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales.



Durante sus presidencias de la ASEAN en 2010 y 2020, Vietnam impulsó el fortalecimiento del diálogo y la cooperación regional. En particular, durante la pandemia de COVID-19, coordinó con los demás Estados miembros para garantizar el funcionamiento de los mecanismos de la organización y reafirmar el papel central de la ASEAN.



En la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, Vietnam continúa promoviendo una región más resiliente, innovadora y orientada al desarrollo sostenible.



El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, destacó que Vietnam ha sido durante más de tres décadas un miembro constructivo con importantes contribuciones a los tres pilares de la Comunidad. La embajadora de Nueva Zelanda ante la ASEAN, Joanna Anderson, resaltó su capacidad de coordinación, especialmente en materia de seguridad energética y cooperación económica, mientras que el embajador de Indonesia ante el bloque, Derry Aman, lo calificó como un factor de cohesión comprometido con los principios fundamentales de la organización.



Cincuenta años después de su firma, el TAC sigue siendo un pilar de la cooperación regional y un referente para la comunidad internacional. Para Vietnam, más de tres décadas de pertenencia a la ASEAN también representan más de treinta años de contribución activa al fortalecimiento de esos principios, favoreciendo una Comunidad cada vez más cohesionada, resiliente y capaz de contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región y del mundo./.