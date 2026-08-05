Vietnam considera a EE.UU. uno de sus principales socios de importancia estratégica

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibe al almirante Samuel Paparo, comandante del Comando del Pacífico de Estados Unidos. Foto: Thong Nhat - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, recibió hoy al almirante Samuel Paparo, comandante del Comando del Pacífico de Estados Unidos (USPACOM), quien realiza una visita al país.

Al dar la bienvenida al almirante Paparo, el máximo dirigente vietnamita afirmó que esta visita, junto con los recientes viajes a Vietnam del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y del secretario interino de la Marina, Hung Cao, demuestra que la cooperación en materia de defensa continúa siendo uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales, contribuyendo a profundizar de manera sustancial y efectiva la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos, así como a promover la paz y el desarrollo en la región y el mundo.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibe al almirante Samuel Paparo, comandante del Comando del Pacífico de Estados Unidos. Foto: Thong Nhat - VNA

Asimismo, valoró altamente la cooperación de larga data entre el USPACOM y Vietnam, destacando programas humanitarios como Pacific Partnership, Pacific Angel y Pacific Friendship, que han dejado una impresión positiva en las comunidades locales.

Al reafirmar que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus principales socios de importancia estratégica, To Lam expresó su deseo de que ambas partes continúen implementando eficazmente el marco de la Asociación Estratégica Integral para desarrollar unas relaciones bilaterales cada vez más sustanciales, prácticas y eficaces en beneficio de los pueblos de ambos países.

Agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, la cálida acogida brindada durante su asistencia a la inauguración del Consejo por la Paz en febrero de 2026. Asimismo, reiteró su invitación al mandatario norteamericano para realizar una visita oficial a Vietnam y asistir a la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en 2027.

Al compartir la opinión del presidente Trump sobre la necesidad de concluir cuanto antes las negociaciones de un acuerdo comercial recíproco, To Lam instó a Estados Unidos a finalizar pronto la investigación en virtud de la Sección 301 y a evitar la aplicación de medidas comerciales extremas que puedan afectar negativamente las relaciones bilaterales.

También propuso ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa en ciencia y tecnología, subrayando que los avances en estos ámbitos, junto con la innovación y la transformación digital nacional, constituyen prioridades estratégicas de Vietnam para alcanzar sus objetivos de crecimiento a largo plazo.

En cuanto a la cooperación en defensa y seguridad, el dirigente vietnamita celebró los progresos positivos registrados en los últimos tiempos y propuso que ambas partes implementen eficazmente los acuerdos existentes, de conformidad con las necesidades e intereses de cada país.

Panorama de la cita. Foto: Thong Nhat - VNA

Al destacar la profunda importancia de la cooperación para superar las secuelas de la guerra, exhortó a Estados Unidos a mantener y ampliar los proyectos de apoyo en este ámbito, especialmente aquellos destinados a fortalecer la capacidad de identificación forense y facilitar el acceso a documentos y archivos para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires vietnamitas.

To Lam reafirmó además el compromiso de Vietnam de seguir facilitando las labores de búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en acción (MIA), recordando que el país ha respaldado de forma constante esta cooperación humanitaria durante más de medio siglo.

Por su parte, Paparo agradeció a Vietnam por haber sido uno de los primeros países en sumarse a la iniciativa del Consejo por la Paz y reafirmó que Estados Unidos concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones con Vietnam.

Elogió el creciente prestigio internacional de Vietnam y su papel cada vez más relevante dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de la arquitectura regional.

Coincidiendo con la evaluación del dirigente vietnamita, destacó la visión de un Indo-Pacífico libre, abierto y seguro, y reiteró el compromiso de Washington de fortalecer los vínculos con la ASEAN y apoyar su papel central.

Asimismo, describió al bloque, con una población cercana a los 800 millones de habitantes y un gran potencial económico, como un socio cada vez más importante en la política regional de Estados Unidos.

Coincidió con las propuestas del dirigente vietnamita para seguir impulsando las relaciones bilaterales y aseguró que el USPACOM continuará colaborando estrechamente con Vietnam en la ejecución de programas de asistencia humanitaria, respuesta a desastres y fortalecimiento de las capacidades para hacer cumplir la legislación marítima.

Tras agradecer a Vietnam su eficaz apoyo humanitario en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en acción, reiteró el compromiso de Estados Unidos de ayudar al país a superar las consecuencias de la guerra, incluido el respaldo a la campaña de 500 días para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires vietnamitas.

Al abordar cuestiones regionales e internacionales, ambas partes destacaron la importancia de mantener la paz, la seguridad, la protección, así como la libertad de navegación y sobrevuelo, y respaldaron la resolución pacífica de las controversias de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

El secretario general y presidente To Lam expresó su confianza en que las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos continuarán desarrollándose de manera estable y sustancial, contribuyendo a la prosperidad compartida en la región de Asia-Pacífico./.