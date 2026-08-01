Vietnam conmemora el 300.º aniversario del nacimiento del erudito Le Quy Don

Dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado participan en la ceremonia conmemorativa por el 300.º aniversario del nacimiento del destacado intelectual Le Quy Don (1726-2026). Foto: Dinh Van Nhieu - VNA

Vietnam conmemoró el 300.º aniversario del nacimiento del destacado intelectual Le Quy Don (1726-2026) con una ceremonia nacional celebrada en el monumento dedicado al célebre erudito, en la provincia septentrional de Hung Yen.



Durante el acto, celebrado la víspera, Jonathan Wallace Baker, jefe de la Oficina de la UNESCO en Vietnam, entregó a representantes del Gobierno vietnamita y de la provincia de Hung Yen la resolución mediante la cual la UNESCO se suma a la conmemoración del tricentenario del nacimiento de Le Quy Don.



En su intervención, el miembro del Buró Político y viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, destacó que, tres siglos después de su nacimiento, el espíritu de aprendizaje, la vocación por el conocimiento, el compromiso con la verdad, el pensamiento práctico y la dedicación de Le Quy Don al país continúan siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones.



En la ceremonia conmemorativa por el 300.º aniversario del nacimiento del destacado intelectual Le Quy Don (1726-2026). Foto: Dinh Van Nhieu - VNA



El dirigente afirmó que la vida y la obra del erudito representan un símbolo perdurable de la inteligencia y el carácter del pueblo vietnamita, y constituyen un motivo de orgullo no solo para la provincia de Hung Yen, sino para todo el país.



Pham Gia Tuc instó a profundizar las investigaciones sobre la vida, el pensamiento y el legado intelectual de Le Quy Don, así como a reforzar las labores de recopilación, catalogación, traducción, anotación, publicación y digitalización de sus obras. En ese sentido, propuso crear una base de datos unificada que facilite el acceso a este patrimonio a investigadores, docentes, estudiantes y al público tanto dentro como fuera de Vietnam.



Asimismo, subrayó la necesidad de mantener los más altos estándares de rigor científico y objetividad en los estudios sobre el erudito, poniendo de relieve no solo el valor histórico de su legado, sino también su vigencia en la actualidad. También llamó a acercar los valores de su vida y obra a las nuevas generaciones, junto con la preservación y promoción sostenible de los monumentos, documentos y objetos vinculados a esta eminente figura cultural.



El programa artística en la ceremonia conmemorativa por el 300.º aniversario del nacimiento del destacado intelectual Le Quy Don (1726-2026). Foto: Dinh Van Nhieu - VNA



El subjefe de Gobierno destacó además la importancia de ampliar la cooperación internacional en el marco de la UNESCO y con los países que respaldaron la candidatura de Vietnam, mediante la organización de conferencias, exposiciones, publicaciones e intercambios académicos dedicados a Le Quy Don. A su juicio, estas iniciativas contribuirán a difundir la historia, la cultura y la tradición intelectual de Vietnam, fomentar el diálogo y el entendimiento mutuo y fortalecer los lazos de amistad con la comunidad internacional.



Por su parte, Pham Quang Ngoc, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y secretario del Comité partidista de Hung Yen, afirmó que el reconocimiento de la UNESCO constituye un motivo de orgullo para la provincia y refleja el aprecio de la comunidad internacional por el patrimonio cultural y la riqueza intelectual de Vietnam.



La conmemoración concluyó con un programa artístico especial que reunió a autoridades, residentes y visitantes. La presentación rindió homenaje a Le Quy Don y transmitió el mensaje de que el conocimiento constituye una fuerza transformadora, la cultura es el fundamento espiritual de la sociedad y la innovación sigue siendo uno de los principales motores del desarrollo del país.



Considerado uno de los más grandes eruditos y figuras culturales de la historia de Vietnam, Le Quy Don nació en el seno de una familia de reconocidos académicos y destacó desde muy joven por su talento excepcional. Tras obtener el primer lugar en tres exámenes imperiales, desarrolló una brillante trayectoria como mandarín y erudito, dejando una vasta producción intelectual que abarca disciplinas como la historia, la geografía, la filosofía, la literatura y la economía.



En reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones, la UNESCO aprobó una resolución para conmemorar conjuntamente el 300.º aniversario de su nacimiento, al considerar que su legado intelectual, su compromiso con el conocimiento práctico y sus valores humanistas trascienden las fronteras nacionales y forman parte del patrimonio cultural compartido de la humanidad./.