Vietnam conmemora 25 años de compromiso de lucha contra el trabajo infantil

Hanoi (VietnamPlus) - Vietnam celebró el 17 de diciembre el 25.º aniversario de su ratificación del Convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la lucha contra las peores formas de trabajo infantil.

Los delegados en la cita (Fuente: VNA)

Este evento, organizado por la OIT en Vietnam y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), resalta no solo los logros alcanzados en las últimas dos décadas, sino también el firme y constante compromiso del país con la protección de los derechos de la infancia, así como con la promoción de un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible que esté alineado con las normas internacionales del trabajo.

Desde la ratificación de este Convenio en el año 2000, Vietnam ha logrado avances notables en la erradicación del trabajo infantil, especialmente en sus formas más peligrosas. El país ha mejorado su marco jurídico y desplegado de manera sistemática programas y planes de acción nacionales, fortaleciendo la cooperación intersectorial tanto a nivel central como local. Esto ha contribuido significativamente a consolidar el sistema de protección infantil y a ampliar el acceso a la educación.

Avances en el marco legal y programas nacionalesVietnam es uno de los países pioneros en participar activamente en la Alianza 8.7, una iniciativa mundial liderada por la OIT y otros organismos internacionales que busca erradicar el trabajo infantil, la trata de personas y el trabajo forzoso. Esta participación no solo refleja el sentido de responsabilidad del país en cuanto al cumplimiento de sus compromisos internacionales, sino que también subraya el deseo de compartir experiencias y conocimientos con la comunidad global para abordar de manera más eficaz este desafío.

El Programa Nacional de Prevención y Reducción del Trabajo Infantil, que abarca el periodo 2021-2025 y se extiende hasta 2030, ha sido un motor clave en los logros alcanzados. El objetivo principal de este programa es prevenir, detectar de manera temprana y ofrecer soluciones sostenibles para los niños más vulnerables. Además, se integra con políticas de educación, lucha contra la pobreza, seguridad social y empleo, formando un enfoque integral para la protección de los derechos infantiles.

El impacto positivo de estos esfuerzos es evidente. Según las encuestas nacionales realizadas por la Oficina General de Estadísticas con el apoyo de la OIT, la proporción de niños que participan en actividades económicas ha disminuido del 9,1% en 2018 al 3,5% en 2023. Sin embargo, todavía se estima que alrededor de 94.300 menores realizan trabajos peligrosos, y el 12% de los niños en situación de trabajo infantil enfrentan riesgos graves para su salud, lo que demuestra que persisten importantes desafíos.

Durante el evento, la Directora Nacional de la OIT en Vietnam, Sinwon Park, destacó que erradicar el trabajo infantil no solo es crucial para proteger los derechos de los niños, sino también para invertir en la futura fuerza laboral y en un crecimiento económico inclusivo. Según Park, cuando los niños tienen acceso a la educación y pueden desarrollar sus habilidades, los beneficios se extienden a las familias, las empresas y a la economía en general.

"Eliminar el trabajo infantil es una inversión estratégica en el valor y la sostenibilidad del futuro económico de Vietnam", remarcó.

En este proceso, la coordinación entre ministerios, agencias y gobiernos locales ha sido fundamental. Asimismo, los mecanismos de cooperación interinstitucional han mejorado las labores de inspección laboral, la aplicación de la ley y el apoyo a los niños en situaciones vulnerables. El fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios encargados de la protección infantil también ha elevado la conciencia sobre la responsabilidad legal entre inspectores laborales, empleadores y comunidades.

Nuevos retos en la era digitalRespecto a los retos futuros, las autoridades pertinentes subrayan que poner fin al trabajo infantil requiere atención y supervisión constantes, especialmente en el contexto de un Vietnam cada vez más integrado en las cadenas de suministro globales.Los niños en hogares vulnerables —afectados por la pobreza, la migración, el cambio climático, el empleo informal y las limitaciones en el acceso a los servicios— continuarán siendo un grupo prioritario en los esfuerzos de intervención.Un representante de la Dirección de Madres y Niños del Ministerio de Salud significó que proteger a los infantes es una responsabilidad compartida de la familia, la comunidad, las agencias estatales, los trabajadores, los empleadores y las empresas.Alertó que ningún actor individual puede por sí solo erradicar el trabajo infantil. Esto requiere la cooperación de todas las partes, desde el robustecimiento de las políticas de bienestar social para las familias vulnerables, hasta la aplicación de la ley y el incremento de la responsabilidad empresarial.Ante el vertiginoso proceso de transformación digital, surgen nuevos riesgos como la explotación infantil en entornos en línea, que se suman a factores de vulnerabilidad ya existentes como la pobreza, la migración y el empleo informal.Este contexto exige que los sistemas de protección infantil tengan la capacidad de responder efectivamente tanto en entornos digitales como presenciales, basándose en la prevención, la educación y la aplicación efectiva de la ley.Para concretar este objetivo común y promover un crecimiento económico de alta calidad, Vietnam debe centrar sus esfuerzos en la protección de los derechos fundamentales de los niños mediante programas integrales, incluyendo educación y bienestar social.La representante de UNICEF en Vietnam, Ly Phat Viet Linh, reiteró que cada niño tiene derecho a una infancia segura y a oportunidades de aprendizaje y desarrollo.Explicó que la prevención del trabajo infantil inicia protegiendo a los niños de riesgos perjudiciales, asegurando que todos los niños tengan acceso a la educación y a los servicios sociales, y brindando apoyo oportuno a las familias vulnerables para acabar con el ciclo de pobreza.Durante el evento, los representantes de la OIT, UNICEF y las Naciones Unidas en Vietnam recalcaron su compromiso de acompañar al país en la implementación de programas nacionales y en el fortalecimiento de la aplicación de la legislación laboral y social.Mientras Vietnam está elaborando el Programa Nacional para la Prevención y Reducción del Trabajo Infantil para el período 2026-2030, este 25.º aniversario representa una oportunidad idónea para acelerar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7, relacionado con la erradicación del trabajo infantil en todas sus manifestaciones./.