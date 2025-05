Vietnam concede importancia al desarrollo de asociación estratégica integral con Rusia

Moscú, 10 may (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, afirmó que Hanoi otorga gran importancia a fortalecer la asociación estratégica integral con Rusia, y la cooperación entre el PCV y el partido Rusia Unida constituye una base sólida para impulsar los vínculos bilaterales.



Durante un encuentro sostenido la víspera en Moscú con Dmitry Medvédev, presidente del partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, To Lam reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita valoran profundamente el apoyo prestado por la antigua Unión Soviética y la actual Rusia tanto en la lucha por la independencia como en la actual construcción nacional.



En el contexto de cambios rápidos de la situación mundial, dijo, Vietnam está dispuesta a reforzar la cooperación con Rusia en áreas clave como política, defensa, energía, educación, cultura e intercambio entre pueblos.



Por su parte, Medvédev expresó su satisfacción por volver a reunirse con el secretario general To Lam, quien se encuentra en Rusia para asistir a las celebraciones del 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria y realizar una visita oficial.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, se reúne con Dmitry Medvédev, presidente del partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. (Fuente: VNA)

Destacó la importancia del viaje, en un contexto en el que ambos países celebran hitos históricos como los 75 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Rusia, los 50 años de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional, y los 80 años del Día Nacional de Vietnam.

Subrayó que esta visita contribuirá a profundizar aún más la relación de amistad y confianza entre los dos partidos y países.



Ambos líderes coincidieron en diversas orientaciones estratégicas para consolidar las relaciones entre los dos partidos y países, incluyendo el fortalecimiento de la confianza política mediante intercambios de alto nivel y la cooperación estrecha entre el PCV y el partido Rusia Unida.



También acordaron fortalecer la cooperación entre los jóvenes de los dos países para continuar la tradición de relaciones entre los dos Partidos y pueblos.



Abogaron por ampliar la cooperación bilateral en defensa, seguridad, energía, economía, comercio, ciencia y tecnología, infraestructura de transporte, espacio, aviación, inteligencia artificial, ciberseguridad, educación, cultura y turismo.



Asimismo, intercambiaron opiniones sobre temas regionales e internacionales de interés común y acordaron estrechar la coordinación en foros regionales e internacionales como la ONU, APEC y la ASEAN.



Con motivo del encuentro, el secretario general To Lam invitó a Dmitry Medvédev a realizar una próxima visita oficial a Vietnam./.