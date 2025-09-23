Vietnam concede gran importancia a sus vínculos con Paraguay, afirma presidente

Nueva York (VNA) Vietnam concede gran importancia a sus vínculos con Paraguay, al que considera un socio clave en América del Sur, afirmó el presidente Luong Cuong durante un encuentro con su homólogo paraguayo Santiago Peña Palacios, en el marco de su participación en el Debate General de Alto Nivel del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y de diversas actividades bilaterales en Estados Unidos.



El presidente vietnamita, Luong Cuong (derecha), y su homólogo paraguayo, Santiago Peña Palacios. Foto: VNA



En un ambiente cordial y constructivo, ambos mandatarios expresaron su satisfacción por los avances en la relación bilateral durante las últimas tres décadas y coincidieron en que, con motivo del 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1995-2025), ambos países deben impulsar nuevos progresos en la cooperación en los próximos años.



El presidente Luong Cuong propuso fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambos países. En particular, pidió a Paraguay respaldar y promover el pronto inicio de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), así como facilitar la participación de empresas vietnamitas en proyectos de infraestructura, telecomunicaciones, tecnología y transformación digital en Paraguay.



Por su parte, el presidente Peña Palacios coincidió con las propuestas de su homólogo vietnamita y señaló que Paraguay y Vietnam comparten similitudes en su lucha por la independencia y el desarrollo socioeconómico.



Expresó su interés en aprender de la experiencia vietnamita en materia de integración y desarrollo, considerando a Vietnam un puente esencial para ampliar la cooperación con los países de la ASEAN.



Reiteró, además, el compromiso de Paraguay para apoyar el inicio de las negociaciones del TLC entre Vietnam y MERCOSUR y manifestó su deseo de fortalecer la cooperación multifacética con Vietnam, en especial en las industrias de procesamiento, agricultura y textil.



Ambas partes también acordaron promover los intercambios culturales y populares, así como reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales.



En esta ocasión, Peña Palacios invitó a Luong Cuong a visitar Paraguay. A su vez, el mandatario vietnamita agradeció la invitación e invitó al presidente paraguayo a viajar a Vietnam y asistir a la ceremonia de la apertura de firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, que se celebrará en Hanoi los días 25 y 26 de octubre venidero./.