Vietnam celebrará su primer desfile marítimo para conmemorar Día Nacional

Hanoi (VNA) – Vietnam organizará por primera vez un desfile marítimo con la participación de buques y escuadrones de la Armada, la Guardia Costera, la Supervisión Pesquera y la Fuerza Aérea Naval, con motivo del Día Nacional el próximo 2 de septiembre, anunció el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, vicesecretario de la Comisión Militar Central y ministro de Defensa Nacional.



El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, vicesecretario de la Comisión Militar Central y ministro de Defensa de Vietnam, habla en la reunión. (Foto: VNA)



Este espectáculo, que se realizará en paralelo con un gran desfile en la Plaza Ba Dinh de Hanoi, conmemorará el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto, el Día Nacional y el aniversario del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam (EPV), según lo señalado por el ministro durante una reunión con representantes de los medios de comunicación el día 19 de este mes en Hanoi, en vísperas del centenario del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam (21 de junio).



También reveló que algunos contingentes militares extranjeros participarán en el desfile, como muestra del reconocimiento internacional a los logros de Vietnam.



Al referirse a la historia del periodismo revolucionario del país, y en particular al papel de los medios militares, el ministro subrayó la importancia de la prensa como una "fuerza especializada" durante los años gloriosos de la guerra.

Elogió a los medios por su cobertura a las contribuciones del EPV en conmemoraciones recientes, como el 70.º aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu y el 50.º aniversario de la liberación del sur de Vietnam y la reunificación nacional. Estas historias, afirmó, han contribuido a mejorar la imagen del Ejército y a mantener vivo el legado de los "soldados del Tío Ho".



También instó a los medios a seguir promoviendo la política exterior de Vietnam, basada en la independencia y la autosuficiencia, así como su postura de defensa con los llamados "cuatro no": no formar alianzas militares, no permitir bases militares extranjeras en su territorio, no alinearse con un país contra otro y no recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza en relaciones internacionales. Además, reafirmó el compromiso del país con la construcción de un ejército revolucionario, regular, de élite y moderno, centrado en proteger al pueblo y la soberanía nacional.



Señaló que la diplomacia de defensa y la integración internacional del sector militar han ganado impulso en los últimos años, convirtiéndose en uno de los pilares clave de la política exterior del Partido, el Estado y del pueblo vietnamita. Elogió los logros del Ejército, respaldados por una cobertura mediática eficaz, por haber ganado el reconocimiento de los líderes del país, el respaldo de la ciudadanía y por contribuir a posicionar a Vietnam como un actor cada vez más relevante en el escenario global./.