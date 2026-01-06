Vietnam celebra 80º aniversario de las primeras elecciones generales

Hanoi (VNA)- Una ceremonia solemne a nivel nacional se celebró hoy por el 80.º aniversario de las primeras elecciones generales de Vietnam (6 de enero de 1946 - 2026), con la presencia de líderes y exdirigentes del Partido y Estado.

Los delegados realizan la ceremonia de izamiento de la bandera durante la conmemoración. (Foto: VNA)



En su discurso, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, enfatizó que el 6 de enero de 1946 es hito glorioso que abrió un nuevo período de desarrollo para el pueblo vietnamita. El éxito de las elecciones generales reafirma el derecho del pueblo a ser dueño del país, que desde la condición de esclavitud, se levantó para conquistar la independencia y organizar su propio Estado, siendo el primero democrático en el sudeste asiático.



A lo largo de 15 Legislaturas, dijo, la Asamblea Nacional ha realizado importantes contribuciones a la causa revolucionaria, siendo el máximo órgano representativo del pueblo y de poder estatal, cristalizando la inteligencia y las aspiraciones del pueblo.

La Asamblea Nacional de la primera Legislatura, con la Constitución de 1946, jugó un papel crucial en la lucha contra el colonialismo francés y en la construcción del socialismo en el norte del país. Las legislaturas posteriores continuaron su desarrollo, con aportes a la construcción y restauración de la economía en el Norte, convirtiéndose en un sólido apoyo para la lucha en el Sur. La VIII Legislatura de la Asamblea Nacional aprobó la Constitución de 1992, marcando un punto de inflexión en la etapa de renovación y la integración internacional.



Thanh Man reafirmó que la actual Asamblea Nacional de la XV Legislatura, en el contexto de numerosos desafíos, ha logrado resultados integrales en áreas como la legislación, la supervisión, y la diplomacia parlamentaria, contribuyendo al desarrollo socioeconómico, la garantía del bienestar social, la defensa y la seguridad; la lucha contra la corrupción, el despilfarro, así como la construcción del Partido y el sistema político.



La Asamblea Nacional ha estado en constante renovación, aplicando tecnologías digitales y la inteligencia artificial, y ha consolidado su papel pionero en la institucionalización de las políticas del Partido y en la toma de decisiones sobre cuestiones cruciales del país, señaló.



El presidente de la AN subrayó la necesidad de seguir renovando el pensamiento, mejorar la efectividad de las actividades, elaborar leyes y asumir la responsabilidad por el desarrollo sostenible del país. En la nueva etapa, reiteró, el Parlamento debe contribuir activamente al éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y a las elecciones de la Asamblea Nacional la XVI legislatura.



Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, encabezado por el secretario general To Lam, y el consenso de los electores y el pueblo, junto con la valentía, la aspiración de renovación y el espíritu de trabajar por el pueblo, la Asamblea Nacional continuará esforzándose por ser un órgano representativo digno del pueblo, con el objetivo de lograr una nación próspera, fuerte, democrática, justa y civilizada./.