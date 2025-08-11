Vietnam celebra 80 aniversario del Día Nacional con gran exposición

Hanoi (VNA) La exposición sobre los éxitos de Vietnam con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre) es un evento político y cultural de especial importancia y se considera una ocasión para que todo el Partido, pueblo y Ejército rememoren las ocho décadas de lucha por la independencia, la protección y la construcción del país bajo el liderazgo integral del Partido Comunista.

El Centro Nacional de Exposiciones en Hanoi albergará la exposición sobre los éxitos de Vietnam con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional. (Foto: baochinhphu.vn)

Así lo afirmó Ta Quang Dong, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias.



Quang Dong subrayó que la exhibición, que se llevará a cabo del 28 de agosto al 5 de septiembre en el Centro Nacional de Exposiciones en Hanoi, contará con la participación de Comités, Ministerios y organizaciones a nivel central, así como de las 34 provincias y ciudades, instituciones internacionales y empresas económicas líderes.



La muestra reflejará los triunfos del país en todos los campos a través de diversas manifestaciones artísticas, modeladas tanto en el espacio real como en el digital e integrando de forma única tradición y tecnología moderna, comunicó.

El espacio expositivo contará con un área de servicio, entretenimiento y recreación, razonablemente organizada y atractiva, de la mayor escala jamás implementada. Los espectadores no solo podrán ver, sino también tocar, escuchar y revivir momentos históricos mediante las actividades interactivas directas, inspirando el patriotismo y el espíritu nacional en todo el pueblo vietnamita.



El tema de esta exposición es “80 años del Viaje de la Independencia - Libertad - Felicidad”, que refleja el glorioso camino histórico del pueblo vietnamita desde el día de la independencia en 1945 hasta la actualidad, mostrando un panorama completo de ese proceso de protección, construcción y desarrollo del país, y del viaje de resiliencia y perseverancia, lleno de sacrificio pero también de orgullo, reiteró.

La muestra recoge logros destacados del país en los últimos 80 años en los campos de la industria y la tecnología, la inversión y el comercio, la agricultura y las zonas rurales, la seguridad y la defensa, los asuntos exteriores, la salud, la educación, la cultura, los deportes y el turismo, explicó.



Uno de los atractivos tecnológicos del evento será el mapa digital de múltiples capas de las 34 nuevas provincias y ciudades de Vietnam, que tiene como objetivo difundir los resultados positivos de la revolución de racionalización del sistema administrativo a todos los niveles, remarcó.



En particular, este viaje cultural e histórico será presentado por numerosas fotos y videos grabados por personas a lo largo del país que participaron en el Premio anual “Feliz Vietnam”, organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, agregó.



Además, la exposición contará con una variedad de actividades, sobre todo un programa de arte, demostración de tecnología interactiva, coloquios temáticos y actividades educativas tradicionales para estudiantes y alumnos, lo que brinda al público una experiencia profunda de las ocho décadas de independencia, libertad y felicidad del país indochino, apuntó.



Según el viceministro, uno de los aspectos más destacados de esta exposición es la fuerte aplicación de tecnología moderna y la introducción de muchas ideas de exhibición creativas que aparecen por primera vez en un evento a escala nacional.



La realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA), las pantallas táctiles interactivas, los modelos 3D y las proyecciones multimedia se integrarán sincrónicamente en los espacios expositivos, ayudando al público no sólo a observar sino también a interactuar, explorar y experimentar directamente, añadió.



Asimismo, presentará ideas de diseño creativo, inspiradas en la época, asociadas a la tendencia de la transformación digital, el desarrollo verde y la cultura digital, ayudando a transmitir el contenido de una manera más intuitiva, vívida y accesible, especialmente para los jóvenes, comentó.



Se espera que con estos enfoques innovadores, tecnológicos y creativos, la exposición se convierta en un espacio educativo, que inspire patriotismo y orgullo nacional en cada vietnamita, expresó./.