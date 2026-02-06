Vietnam, Camboya y Laos consolidan solidaridad y cooperación

Phnom Penh (VNA) La cuarta reunión entre los máximos dirigentes de los tres Partidos de Vietnam, Camboya y Laos se llevó a cabo hoy en Phnom Penh, con vistas a intercambiar medidas estratégicas, consolidar la confianza política y acordar principales orientaciones para la cooperación entre las tres partes y los países en la nueva fase de desarrollo.



Los máximos dirigentes de los tres Partidos de Vietnam, Camboya y Laos. (Fuente: VNA)

El encuentro se efectuó en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, a Camboya.

Al intervenir en el evento, To Lam afirmó que Vietnam valora y prioriza constantemente el fortalecimiento y desarrollo de la solidaridad especial y la cooperación integral con Camboya y Laos.

El dirigente informó sobre la situación en Vietnam y los importantes resultados estratégicamente orientados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

Al mismo tiempo, enfatizó que el XIV Congreso Nacional definió una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificasión de las relaciones; destacó los nexos tradicionales especiales con Laos y Camboya y determinó brindar más aportes activos a la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y el mundo.

A la vez, Hun Sen, presidente del Partido Popular de Camboya (PPC), y Thongloun Sisoulith, secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y presidente de Laos, evaluaron altamente las políticas integrales de renovación, el pensamiento estratégico y la capacidad de liderazgo del PCV en la nueva etapa de desarrollo.

En la ocasión, los tres dirigentes resaltaron que en los últimos tiempos, la colaboración entre las naciones ha logrado numerosos éxitos importantes en diferentes campos, incluidos política, defensa, seguridad, economía, comercio e intercambio popular.

En el contexto de una situación global y regional compleja, acordaron unánimemente continuar fortaleciendo la solidaridad, manteniendo consultas regulares y coordinando estrechamente en aras de proteger los intereses legítimos de cada país.

Sobre esa base, los tres líderes abogaron por seguir manteniendo reuniones regulares entre los dirigentes de los tres Partidos, Gobiernos, Parlamentos, ministros de Defensa, de Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores y otros mecanismos trilaterales.

Hicieron hincapié en la importancia de defender el principio de no permitir que ningún individuo u organización utilice el territorio de un país para dañar la seguridad de otro; coordinar eficazmente en la gestión y protección de las fronteras de las tres naciones y fortalecer la lucha contra el crimen transnacional, incluido el narcotráfico, la trata de personas y el delito de alta tecnología.

Por otro lado, coincidieron en profundizar aún más los vínculos económicos de manera sustantiva, efectiva y sostenible y sobre el espíritu de explotar las fortalezas complementarias de las tres economías, especialmente en las áreas de instituciones, finanzas, infraestructura de transporte, logística, energía, telecomunicaciones y turismo.

Asimismo, resulta necesario deplegar efectivamente los acuerdos de colaboración firmados y crear condiciones favorables y apoyar a las empresas para que amplíen sus inversiones en los sectores de innovación, transformación digital, energías renovables, agricultura, alta tecnología, procesamiento, desarrollo verde, economía digital y turismo, apuntaron.

Con el fin de apoyarse mutuamente para mejorar la calidad de los recursos humanos y satisfacer las demandas de la nueva fase de desarrollo, los líderes afirmaron su compromiso de fortalecer aún más el vínculo a largo plazo entre la educación y la formación, considerándolas como un puente que conecta a la generación más joven, fomenta el entendimiento, la confianza y la amistad duradera entre las generaciones jóvenes de los tres países.

Asimismo, acordaron intensificar las tareas de divulgación y educación a todas las masas populares, especialmente las nuevas generaciones, sobre la tradición de solidaridad, amistad especial y cooperación integral entre los países.

En la cita, también debatieron los asuntos regionales e internacionales de interés común y decidieron que la próxima reunión se celebrará en Laos en 2027./.