Vietnam busca reforzar la cooperación con UE y Bélgica en desarrollo sostenible

Bruselas (VNA) – El ministro interino de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Tran Duc Thang, sostuvo recientemente encuentros en Bruselas con representantes de la Unión Europea (UE) y Bélgica, con el objetivo de impulsar una cooperación más estrecha en crecimiento verde y desarrollo sostenible. Durante las reuniones, se destacó el potencial aún sin aprovechar en las relaciones en materia ambiental y agrícola.

El ministro interino de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Tran Duc Thang, se reúne con la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessica Raswall. (Foto: VNA)





En su reunión con la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessica Raswall, ambas partes abordaron posibles áreas de colaboración en protección de la naturaleza, uso sostenible de los recursos naturales, restauración de ecosistemas, conservación de la biodiversidad, gestión de residuos, economía circular y desarrollo del mercado de carbono.



Raswall valoró positivamente la visita de Tran Duc Thang, destacando que se trata del primer acercamiento a nivel ministerial con Vietnam centrado exclusivamente en cuestiones ambientales, lo cual refleja el creciente interés común en afrontar el cambio climático de manera conjunta.



La comisaria subrayó que la UE considera a Vietnam un socio clave en el Sudeste Asiático para promover el crecimiento verde, la reducción de emisiones y transiciones sostenibles.



También mencionó diversas iniciativas europeas, como la gestión del agua, el control de la contaminación del aire, el fomento de la economía circular y, especialmente, el Reglamento sobre Deforestación de la UE, una herramienta para asegurar que los productos importados se produzcan de forma sostenible y con transparencia.



Por su parte, Tran Duc Thang reiteró el reconocimiento de Vietnam al liderazgo de la UE en protección ambiental y desarrollo sostenible, reafirmando el compromiso de su país con los objetivos climáticos globales, incluida la meta de alcanzar emisiones netas cero para 2050, anunciada por el Primer Ministro en la COP26.



Señaló que aún existe un amplio margen para profundizar la cooperación ambiental entre Vietnam y la UE, particularmente en áreas como economía circular, gestión hídrica y mecanismos del mercado de carbono.



Propuso elaborar y firmar pronto un Memorando de Entendimiento para establecer un marco de colaboración duradero y eficaz. Raswall recibió con agrado la propuesta y manifestó su disposición a apoyar a Vietnam a través del intercambio de experiencias, transferencia de tecnología verde, desarrollo de capacidades y fomento de inversiones sostenibles.



Ambas partes coincidieron en que una mayor cooperación ambiental traerá beneficios compartidos y contribuirá a los objetivos globales de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.



En otro encuentro, el viceprimer ministro y titular de Economía, Empleo y Agricultura de Bélgica, David Clarinval, y el ministro vietnamita destacaron los avances en la cooperación agrícola, especialmente en comercio, inversión, ciencia, tecnología y formación de recursos humanos.



Clarinval afirmó que Bélgica considera a Vietnam un socio estratégico en Asia y propuso revisar con celeridad los productos y empresas belgas que podrían exportarse a Vietnam, en particular aquellos de origen animal. La delegación vietnamita señaló que los productos agrícolas de ambos países no compiten directamente, sino que se complementan, lo que abre amplias oportunidades para construir cadenas de valor agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.



Sugirió la organización de un foro empresarial agrícola entre Vietnam y Bélgica, con el fin de promover inversiones e intercambios en agricultura de alta tecnología, economía circular y cadenas de valor verdes.



Asimismo, expresó el interés de Vietnam en seguir contando con el apoyo belga para fortalecer capacidades en seguridad alimentaria, investigación científica y adopción de tecnologías avanzadas, especialmente en biotecnología, con miras a desarrollar una agricultura moderna y resiliente al cambio climático.



Ambas partes acordaron mantener un diálogo continuo y ampliar la cooperación en áreas prometedoras como la agricultura ecológica, la innovación, la transformación digital y el desarrollo de cadenas de valor agrícolas sostenibles, contribuyendo así a una alianza agrícola estratégica más sólida.



Durante su estancia en la ciudad de Namur, Tran Duc Thang también se reunió con el ministro presidente de la región de Valonia, Adrien Dolimont, y con la ministra valona de Agricultura, Política Rural, Naturaleza, Caza, Pesca y Bosques, Annie-Catherine Dalcq.



Vietnam y Valonia han mantenido una cooperación efectiva, con más de 90 proyectos financiados por esta región belga, destinados a apoyar a organismos gubernamentales, centros de investigación y universidades vietnamitas en las áreas de agricultura y medio ambiente.



Las autoridades valonas reafirmaron su compromiso de seguir respaldando a Vietnam en temas prioritarios como la adaptación al cambio climático, seguridad alimentaria, desarrollo científico-tecnológico agrícola y aplicación de la biotecnología, en línea con los objetivos estratégicos de desarrollo sostenible del país asiático.



Tran Duc Thang agradeció las contribuciones de Valonia al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y expresó la disposición de Vietnam para facilitar inversiones y operaciones comerciales valonas en su territorio. También planteó la posibilidad de consensuar un memorando de entendimiento centrado en investigación, formación y transferencia de tecnología biotecnológica./.