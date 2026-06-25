Vietnam busca reducir emisiones en la producción agrícola

Hanoi (VNA) - El proyecto "Reducción de emisiones en la producción agrícola para el periodo 2025-2035, con visión a 2050" ha sido implementado activamente por las localidades, mientras el sector agrícola se esfuerza por planificar las zonas de producción y estandarizar la medición de emisiones.

Las localidades del sur de la provincia de Khanh Hoa están ampliando sus zonas de cultivo de uva a gran escala. (Foto: VNA)



Es necesaria una acción firme y decisiva por las partes





Tras la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de dicho proyecto, las localidades se involucraron rápidamente.

Según Nguyen Thi Thu Huong, subjefa del Departamento de Producción de Cultivos y Protección de Plantas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, hasta la fecha un total de 22 provincias y ciudades emitieron planes de acción a nivel provincial.

En especial, la provincia de Quang Tri ha implementado un modelo de cultivo de arroz de bajas emisiones en 13 comunas con una superficie de más de seis mil hectáreas.

Además, numerosas organizaciones internacionales y empresas se han inscrito para participar en la implementación de diversos modelos prácticos. Las unidades han desplegado urgentemente el sistema de Medición, Notificación y Validación (MRV).

El Departamento informó que, desde ahora hasta 2030, el sector establecerá zonas de producción y cultivos de bajas emisiones para cada industria y región ecológica. El enfoque estará en el desarrollo de áreas de producción de bajas emisiones para el arroz, el café, los árboles frutales y el maíz, en función de sus respectivas ventajas.

​En concreto, en el cultivo del café, la atención se centra en el desarrollo de un modelo circular, utilizando sistemas de riego que ahorren agua, fertilizantes orgánicos, reutilizando subproductos y restaurando la salud del suelo en las áreas de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental) y la provincia de Son La; al tiempo que se ponen a prueba las zonas cafetaleras de bajas emisiones vinculadas a la trazabilidad y la exportación sostenible, entre otros.



Mejorar el papel de las localidades





El sector agrícola se propone lograr una reducción de al menos el 15% en las emisiones totales de gases de efecto invernadero del sector de producción y cultivos para 2035, en comparación con el año base de 2020.

Se trabaja por desarrollar y promover la etiqueta de "Bajas Emisiones" para productos agrícolas. Cada provincia debe implementar al menos uno o dos modelos de producción y cultivos escalables y de bajas emisiones; y poner a prueba al menos 15 modelos capaces de generar créditos de carbono que cumplan con los requisitos de las organizaciones internacionales.

El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Hoang Trung comentó que el principal objetivo del proyecto es construir gradualmente un sistema de cultivo sostenible que se adapte al cambio climático, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuya los costos de los insumos, aumente los ingresos de la población y mejore la posición de los productos agrícolas vietnamitas en el mercado internacional.

Por lo tanto, en el futuro, la producción y el cultivo para reducir las emisiones debe pasar de una mentalidad de producción basada en el rendimiento a una mentalidad de desarrollo basada en la calidad, la eficiencia, el valor agregado y la responsabilidad ambiental.

En esta estrategia, el nivel central desempeña un papel orientador, emite mecanismos y procedimientos y brinda apoyo técnico; mientras que las autoridades locales juegan el rol de organizar, implementar, movilizar recursos y elaborar modelos de producción de bajas emisiones a gran escala, sostenibles y escalables.

Las localidades necesitan ser la fuerza principal en la organización de la implementación sobre el terreno; seleccionando de forma proactiva las zonas de producción, las plantas para el cultivo y los modelos adecuados; movilizando recursos y reorganizando la producción según cadenas interconectadas./.