Vietnam busca optimizar programas de desarrollo para zonas étnicas y rurales

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam (ANV) debate hoy la consolidación de tres programas nacionales clave: Construcción de nuevas zonas rurales, Reducción sostenible de la pobreza y Desarrollo socioeconómico para zonas étnicas y montañosas en el período 2026-2035.





Foto de ilustración (Fuente: VNA)



De acuerdo con lo programado, en esta sesión plenaria del décimo período de sesiones, los diputados analizarán la propuesta de inversión para un programa de objetivo nacional integrado que fusiona las tres iniciativas mencionadas, cuya fase 2021-2025 está concluyendo.



El objetivo principal de esta fusión, presentada por el Gobierno, es lograr una gestión más unificada, eficaz, sustancial y sostenible. Se busca superar la superposición, dispersión de recursos y duplicación de tareas identificadas durante la implementación separada de los tres programas en el último quinquenio.



El organismo auditor del proyecto respaldó la necesidad de la consolidación, argumentando que contribuirá a reducir la duplicidad en políticas, grupos objetivo y áreas geográficas. Además, permitirá corregir las limitaciones del período anterior, elevar la eficiencia de la inversión y priorizar la concentración de recursos en las zonas más difíciles, las regiones con minorías étnicas y montañosas.



La propuesta estructura el nuevo programa integrado en dos componentes principales. El organismo auditor recomendó al Gobierno que, al finalizar el diseño, garantice que no haya duplicidad de contenido entre estos componentes ni con otros programas o proyectos ya aprobados o en trámite. También sugirió que el Gobierno central establezca el marco general y las metas, pero delegue en las localidades la selección y decisión de actividades específicas de inversión para adaptarse mejor a las condiciones reales de cada territorio.



Se enfatizó la necesidad de seleccionar políticas y contenidos verdaderamente estratégicos para enfocar la inversión en áreas clave. Entre las prioridades señaladas se encuentran la infraestructura básica para la vida de la población; el desarrollo productivo vinculado a la agricultura y silvicultura; la ciencia, tecnología y transformación digital; la protección y desarrollo forestal, así como ecología medioambiental; las inversiones mayores y específicas para grupos étnicos minoritarios muy pequeños, comunidades en zonas altas y fronterizas; la planificación y estabilización de asentamientos en áreas con alto riesgo de desastres naturales o deslizamientos; y la solución de cuestiones urgentes de las zonas étnicas y montañosas.



En la sesión vespertina, la ANV votará y aprobará modificaciones de las leyes de Peritaje Judicial, de Ejecución de Sentencias Civiles, y de Antecedentes Penales. Posteriormente, los diputados debatirán en el plenario otros proyectos como la Ley de Tribunales Especializados en el Centro Financiero Internacional y la Ley de Recepción de Ciudadanos, de Denuncias y de Quejas./.