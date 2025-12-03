Vietnam busca oportunidades para conectar cadena de suministro con el noroeste de Italia

Roma (VNA)- El foro titulado "Aprovechar las oportunidades en el contexto de las tensiones comerciales" se llevó a cabo durante los días 1 y 2 de diciembre en la ciudad de Génova, en el norte de Italia.

El puerto de Cat Lai en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)





El evento se centró en las oportunidades de desarrollo de la cadena de suministro entre Asia y Europa en un contexto de cambio geopolítico y los efectos de los aranceles estadounidenses.



El foro contó con la presencia del viceministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Edoardo Rixi, el viceministro de Empresas y Producción, Valentino Valentini, el presidente de la región de Liguria, Marco Bucci, la alcaldesa de Génova, Silvia Salis, así como representantes diplomáticos, financieros y empresariales de varios países asiáticos, incluido Vietnam.



En su discurso, Nguyen Thu Ha, consejera comercial de Vietnam en Italia, destacó la importancia que Vietnam otorga a la relación de Asociación Estratégica con Italia y su disposición para impulsar la cooperación en áreas como la logística, puertos marítimos, comercio e inversión.



También afirmó el potencial de Vietnam para convertirse en un centro clave de producción y logística del sudeste asiático, con un Producto Interno Bruto (PIB) proyectado a superar los 505 mil millones de dólares y un volumen de comercio que alcanzó los 786 mil millones de dólares en 2024.



Vietnam también tiene grandes oportunidades gracias a la Estrategia Nacional de Logística 2025-2035 y a proyectos de infraestructura clave como la autopista Norte-Sur, el Aeropuerto Long Thanh y nuevas líneas ferroviarias.



En particular, Thu Ha subrayó que, con mecanismos especiales de zonas logísticas y áreas de libre comercio, la ciudad de Génova tiene el potencial para convertirse en un punto estratégico de transbordo, facilitando el comercio de productos asiáticos hacia Europa.



El foro reafirmó el papel fundamental de Vietnam en la cooperación económica entre la Unión Europea (UE) y los países miembros del RCEP, al mismo tiempo que consolidó la posición de Génova como un centro logístico clave en Europa.



El evento también proporcionó una visión general de las oportunidades de desarrollo de Génova, gracias a su conexión con economías asiáticas en rápido desarrollo, así como el potencial del puerto de Génova./.