Vietnam busca mayor rol geopolítico con visita de máximo dirigente a China

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

El secretario general del Partico Comunista y presidente de Vietnam, To Lam y su esposa se reúnen con funcionarios y personal de la Embajada de Hanoi en China, así como con representantes de la comunidad connacional en ese país. (Foto: VNA)

La primera visita a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, tras asumir el cargo de jefe de Estado, refleja las prioridades de la política exterior del país indochino.



Gracias a su sólido liderazgo, tanto como secretario general del PCV como presidente de la República, los analistas consideraran que To Lam se encuentra en una muy buena posición para utilizar eficazmente los marcos de cooperación internacional al servicio de los objetivos de desarrollo del país.



El viaje tiene lugar en un momento en que Vietnam busca ampliar su protagonismo geopolítico, una orientación clara establecida en el XIV Congreso Nacional del PCV, celebrado en enero pasado, y una consolidación de su papel como actor cada vez más activo en el escenario internacional



Según los observadores, el papel geopolítico de Vietnam está empezando a cambiar y el país persigue dos objetivos principales: mantener el crecimiento económico y fortalecer la defensa y la seguridad nacionales.



Le Hong Hiep, investigador principal y coordinador del programa de investigación sobre Vietnam en el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático de Singapur (ISEAS-Yusof Ishak), señaló que, en el contexto actual, donde muchos cambios geopolíticos tienden a socavar la paz y la estabilidad regionales, la tarea de la defensa nacional con anticipación ha cobrado mayor importancia desde la perspectiva del PCV.



Por tal razón, el Partido Comunista de Vietnam ha elevado el papel de las relaciones exteriores a una posición crucial y constante.



Compartiendo esta opinión, Lye Liang Fook, investigador principal de ISEAS-Yusof Ishak, sostuvo que, con su población relativamente grande en el Sudeste Asiático y una economía dinámica, Vietnam busca desempeñar un papel más importante en la geopolítica.



Ante los desafíos globales, Vietnam y otros países deben jugar un papel más activo en la diversificación del desarrollo, la búsqueda de oportunidades en nuevos mercados y la cooperación con socios clave para continuar creciéndose y manteniendo la estabilidad, explicó.



La creciente participación de Vietnam en actividades globales reforzará la imagen del país como una "potencia media emergente", dispuesta a contribuir de forma más activa a los esfuerzos internacionales por la paz.



Un ejemplo paradigmático es la participación de Vietnam en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en África durante la última década, lo que demuestra que el país está dispuesto a asumir una mayor responsabilidad a nivel mundial.



De acuerdo con Le Hong Hiep, Vietnam podrá desempeñar un papel más activo en el futuro si logra mantener su desarrollo económico y dispone de más recursos para sus contribuciones y compromisos internacionales./.