Vietnam busca mayor cooperación con localidades de Nueva Zelanda

Hanoi (VNA) - El embajador de Vietnam en Nueva Zelanda, Phan Minh Giang, resaltó el potencial y las fortalezas de la ciudad de Palmerston North, destacando su complementariedad con las prioridades de desarrollo del país indochino, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, transición verde y agricultura de alta calidad.

El embajador de Vietnam en Nueva Zelanda, Phan Minh Giang, y el alcalde Grant Smith (Fuente: VNA)

En una reciente sesión de trabajo con el alcalde de la urbe, Grant Smith, el diplomático enfatizó los esfuerzos de Vietnam para alcanzar sus dos objetivos centenarios y la meta de convertirse en una nación fuerte, próspera y feliz.

Manifestó su confianza en el apoyo de Palmerston North como un factor clave para la implementación efectiva de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Nueva Zelanda, que generará beneficios tangibles para las personas y las empresas de ambos países.

El embajador también sugirió promover los intercambios y la cooperación, incluyendo la exploración de alianzas entre Palmerston North y las localidades vietnamitas. Aprovechó la oportunidad para agradecer a las autoridades locales y solicitar el continuo apoyo a la comunidad vietnamita.

Por su parte, al reconocer la creciente importancia regional de Vietnam, Grant Smith elogió sus logros socioeconómicos.

Afirmó que Palmerston North seguirá colaborando estrechamente con la Embajada de Hanoi en Wellington para impulsar la Asociación Estratégica Integral y subrayó su disposición a profundizar la cooperación con las localidades vietnamitas en el futuro.

Durante su visita a Palmerston North los días 7 y 8 del presente mes, Minh Giang se reunió con líderes de diversas instituciones educativas y centros de investigación aplicada, y también conversó con la comunidad vietnamita que reside, trabaja y estudia en la ciudad.

Situada cerca de la capital neozelandesa, Palmerston North ofrece un gran potencial de colaboración en materia de educación, formación, desarrollo de recursos humanos de alta calidad, energía, agricultura de alta tecnología, gestión avanzada de cultivos y ganado, y seguridad alimentaria./.