Vietnam busca impulsar exportaciones pese a barreras globales

Vietnam plantea alcanzar alrededor de 513 millones de dólares por concepto de exportaciones en 2026, para un crecimiento interanual de 8%. Para lograr este objetivo, las industrias clave y la comunidad empresarial se están esforzando por ampliar los mercados y aumentar el valor añadido.



Encontrar espacios para el crecimiento a pesar de los obstáculos



El propósito se considera difícil de alcanzar, dado el número cada vez mayor de obstáculos, que van desde las barreras técnicas y los impuestos recíprocos sobre los bienes exportados a Estados Unidos hasta el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) aplicado a ciertos grupos de productos industriales enviados a la Unión Europea (UE).



En este contexto, los principales sectores exportadores se han preparado proactivamente desde principios de año, concentrándose en la reestructuración y en aprovechar las oportunidades del mercado.



Por ejemplo, el campo textil y de confección, luego de alcanzar un valor de 46 mil millones de dólares en 2025, aspira a obtener 50 mil millones de dólares por las exportaciones en este año.



Vu Duc Giang, presidente de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam, informó que no es una meta a corto plazo, sino el resultado de un proceso de reestructuración integral a lo largo de los años.



El enfoque de la industria es mejorar las capacidades de la cadena de suministro nacional, aumentar las tasas de localización y aprovechar eficazmente los Tratados de Libre Comercio (TLC), mejorando así la posición de las empresas vietnamitas en la cadena de valor global, comentó.



Según el profesor asociado y doctor Nguyen Thuong Lang de la Universidad Nacional de Economía, a pesar de enfrentar muchas dificultades, Vietnam todavía tiene espacio para el crecimiento de las exportaciones gracias a pilares como la electrónica, la manufactura y los productos agrícolas y acuáticos.



De hecho, en 2025, la electrónica no solo fue el mayor grupo de exportación, con una facturación de casi 165 mil millones de dólares, sino que también desempeñó un papel clave para ayudar a Vietnam a conseguir un valor total de exportaciones de 475 mil millones de dólares y mantener un superávit comercial.



Nguyen Thu Oanh, jefe del Departamento de Estadísticas de Servicios y Precios (Oficina Nacional de Estadísticas, Ministerio de Finanzas), comunicó que Vietnam se está convirtiendo gradualmente en un importante lugar de suministro en la cadena de valor global.



La demanda del consumo y la inversión en muchos mercados importantes están mostrando signos de recuperación, combinados con el sistema de TLC existente, creando espacio para la expansión del mercado y la diversificación de los productos de exportación, apuntó.



Expandir el espacio de mercado



En la Resolución Nº 01/2026/NQCP, el Gobierno estableció una meta de crecimiento del PIB del 10% o más en 2026. Para lograr este objetivo, los Ministerios y ramas tienen la tarea de responder de manera proactiva a las fluctuaciones de la economía y el comercio mundial y renovar los motores tradicionales del crecimiento, en los que las exportaciones siguen desempeñando un papel clave.



Nguyen Anh Tuan, subjefe de la Comisión Central de Política y Estrategia del Partido Comunista de Vietnam, señaló que resulta necesario reestructurar las exportaciones pasando de la competencia de precios a una estrategia basada en la marca, altos estándares y productos con alto contenido tecnológico y valor agregado; al mismo tiempo, buscan explotar profundamente las ventajas de los TLC y los mercados emergentes.



Con 17 TLC firmados con cerca de 70 economías, Vietnam posee un espacio de mercado de casi seis mil millones de consumidores, creando un nuevo impulso para las exportaciones en el mediano plazo.



Según el Informe de Perspectivas de Vietnam 2026 de la compañía de valores MB, las ventas de productos al exterior del país podrían mantener un crecimiento del 15-16% en 2026 gracias a la expansión del mercado y el aumento constante del valor agregado.



En particular, se espera que la electrónica y la alta tecnología sigan impulsando el crecimiento, con un aumento de alrededor del 14%, gracias a la demanda de inversión en inteligencia artificial y transformación digital global.



La entidad también declaró que Vietnam disfruta actualmente de un arancel de aproximadamente el 20% sobre las exportaciones de bienes a EE. UU., significativamente inferior al de muchos competidores directos. Se espera que este factor siga impulsando a los principales grupos de productos de exportación.



Además, los productos vietnamitas están aumentando su cuota de mercado en la UE, Japón y Corea del Sur, especialmente en los sectores de productos agrícolas y acuáticos, en lugar de depender en gran medida de un único mercado.



La nación sudesteasiática también está impulsando negociaciones sobre nuevos TLC con los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Qatar y otros países, creando más oportunidades para las empresas nacionales en los próximos años./.