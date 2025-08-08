Vietnam busca garantizar seguridad de pagos sin efectivo

Hanoi (VNA) El pago sin efectivo en Vietnam está entrando en una etapa de aceleración significativa, lo que impone exigencias urgentes a la infraestructura digital y la seguridad de los sistemas.

La gente realiza transferencias de dinero con la aplicación Momo. (Foto: VNA)

Ante esa tendencia, los bancos han impulsado la transformación digital, especialmente el desarrollo de productos y servicios de pago modernos, con vistas a ampliar la cobertura y controlar los riesgos en un entorno digital.

*Aceleran el pago sin efectivo

El Banco Estatal de Vietnam detalló que solo en el primer semestre de 2025 se realizaron más de 12 mil millones de transacciones financieras, una cifra más alta que el total en todo el año 2023 y cercana al récord de 17,7 mil millones de transacciones en 2024.

Esta aceleración demuestra que la tendencia a los pagos sin dinero físico está calando cada vez más en la vida económica y social en el país indochino.

Pham Anh Tuan, director del Departamento de Pagos del Banco Estatal de Vietnam (BEV), comentó que las transacciones sin efectivo están creciendo de manera impresionante, con un aumento promedio del 30 al 40% por año.

Las transacciones per cápita de Vietnam se han acercado a las de Tailandia e India, y solo son superadas por las de China, señaló.

El valor total de las transacciones financieras en 2024 alcanzó los 113,5 mil millones de dólares.

Nguyen Quoc Hung, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Bancos de Vietnam, subrayó que la Ley del Impuesto al Valor Agregado que entró en vigor oficialmente a partir del 1 de julio de 2025, estipula claramente que, excepto algunos casos especiales, todos los bienes y servicios adquiridos, independientemente de su valor, solo se pueden deducir del impuesto al valor agregado soportado si existe un comprobante de pago sin uso de dinero en efectivo.

Esta regulación promueve directamente el pago sin efectivo, al tiempo que apoya el desarrollo del sistema bancario, mejora la transparencia en la gestión financiera, respalda el comercio electrónico y los servicios públicos y reduce los costos sociales, reiteró.

Además, el BEV está implementando muchas medidas para "sanear" el sistema de cuentas bancarias. En especial, hasta el 4 de julio pasado, se habían actualizado biométricamente más de 120,9 millones de registros de clientes individuales y más de 1,2 millones de registros de clientes de las organizaciones.

Después de un período de limpieza de la base de datos de clientes y de aplicar soluciones de comparación de información biométrica, en comparación con el mismo período de 2024, la cantidad de clientes individuales que fueron estafados y perdieron dinero disminuyó en aproximadamente un 57%, y la cantidad de cuentas individuales que recibieron dinero estafado se redujo en un 47%.

*Transformación digital integral

Recientemente, el viceprimer ministro Ho Duc Phoc firmó el Despacho Oficial No. 124/CD-TTg del Primer Ministro sobre la promoción de los pagos sin efectivo.

En el documento, el Jefe de Gobierno instó a los Ministerios, agencias de nivel ministerial y gubernamentales y Comités Populares de provincias y ciudades que continúen promoviendo el desarrollo de los pagos sin efectivo, garantizando que satisfagan las necesidades de las personas y las empresas.

Respecto al Banco Estatal, ordenó a este organismo fortalecer la inspección, la supervisión y la prevención del lavado de dinero en las actividades bancarias; advertir con prontitud, detectar y manejar estrictamente las violaciones de la ley, el lavado de dinero y los pagos ilegales y continuar fortaleciendo el desarrollo de la infraestructura de pago y la tecnología en aras de impulsar las actividades en el campo.

También enfatizó en la necesidad de que el BEV oriente a las las entidades de crédito que aceleren y sigan impulsando el desarrollo de productos y servicios, con vistas a aumentar las transferencias electrónicas.

Sobre la efectividad de la transformación digital, Nguyen Viet Anh, subdirector general del Banco Tien Phong (TPBank), dijo que la aplicación de procesos de transformación digital ha ayudado a su entidad a reducir al menos el 20% de las operaciones humanas y eliminar pasos innecesarios.

Pero lo más importante es que ayuda a los clientes a ahorrar tiempo, reducir las esperas y los viajes de ida y vuelta para proporcionar documentos o información, puntualizó.

El año 2025 es el momento ideal para hacer un balance del desarrollo de los pagos sin efectivo para el período 2021 - 2025. Con la coordinación de los organismos de gestión, las entidades de crédito y las personas, la promoción del pago sin efectivo ya no es un concepto lejano, sino que se está convirtiendo en una parte esencial en el proceso de transición a una economía digital./.