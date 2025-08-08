Vietnam busca fortalecer lazos con la isla griega de Rodas

Hanoi (VNA) – La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, realizó una visita de trabajo a Rodas, la isla más grande del archipiélago griego del Dodecaneso, situada en el sureste del mar Egeo, del 4 al 6 de agosto.



Representantes de la Embajada de Vietnam en Grecia se reúnen con el vicealcalde de Rodas, responsable de economía, finanzas y patrimonio cultural, Chalkias Konstantinos. (Fuente: VNA)



En un encuentro con el vicealcalde de Rodas, responsable de economía, finanzas y patrimonio cultural, Chalkias Konstantinos, Pham Thi Thu Huong recibió información sobre la rica historia, la arquitectura distintiva y el patrimonio cultural de la isla. Rodas cuenta con un casco antiguo medieval muy bien conservado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerado uno de los destinos turísticos más destacados de Europa.



La embajadora aprovechó la oportunidad para presentar el potencial marítimo e insular de Vietnam, trazando paralelos con Rodas debido al énfasis que ambos lugares ponen en el desarrollo de la economía marítima.



El Gobierno vietnamita otorga gran importancia al crecimiento económico sostenible y ecológico, que debe ir acompañado de la preservación de la identidad y el patrimonio cultural, afirmó.



Con una extensa línea costera, Vietnam considera a la economía marítima, y en particular al turismo, como un motor fundamental para su desarrollo nacional. El país recibe más de 17,5 millones de turistas extranjeros cada año, mientras que más de cinco millones de vietnamitas viajan al exterior anualmente, muchos de ellos interesados en visitar Grecia, agregó.

Aprovechando estas fortalezas compartidas, la diplomática expresó su deseo de profundizar la cooperación con Rodas, especialmente en áreas como turismo, hostelería, educación y empleo.



Propuso presentar a Vietnam en los festivales culturales de Rodas con la participación de la comunidad vietnamita local, fomentar colaboraciones entre agencias de viajes vietnamitas y sus socios en Rodas, y promover intercambios académicos en turismo y hostelería a través de prácticas para estudiantes. También sugirió que Rodas reciba trabajadores vietnamitas para apoyar su sector turístico, especialmente en hostelería, restauración y servicios.



Con motivo del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, invitó a funcionarios de Rodas a visitar Vietnam para explorar áreas concretas de cooperación y considerar la posibilidad de establecer un hermanamiento con alguna localidad costera vietnamita.



Por su parte, Konstantinos acogió con agrado las propuestas de la embajadora y mostró su disposición a continuar el diálogo para impulsar una colaboración práctica.



En una reunión con representantes de la comunidad vietnamita en Rodas, que cuenta con alrededor de un centenar de personas, Pham Thi Thu Huong les informó sobre recientes cambios en leyes y políticas vietnamitas relacionadas con la nacionalidad, identificación, tierra, vivienda e inversión inmobiliaria, con el fin de fortalecer los vínculos entre los vietnamitas en el extranjero y su país de origen.



Animó a la comunidad a participar en próximos eventos organizados por el Comité Estatal para Vietnamitas en el Extranjero y las asociaciones vietnamitas en Europa, especialmente aquellos dirigidos a involucrar a las nuevas generaciones. También les instó a designar un representante que actúe como enlace con la red vietnamita en Grecia y la Embajada de Vietnam./.