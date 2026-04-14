Vietnam busca equilibrar el apoyo al crecimiento y la estabilidad macroeconómica

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Una ola de recortes en las tasas de interés de los depósitos está impactando el sistema bancario vietnamita, siguiendo las directrices del Banco Estatal del país (BEV). Esta medida busca reducir el costo del capital para facilitar el acceso al crédito a empresas y hogares, en un entorno complejo marcado por presiones inflacionarias y problemas de liquidez.



Tras asumir sus funciones el 9 de abril, el gobernador del BEV, Pham Duc An, presidió una reunión con 46 instituciones de crédito, donde delineó las principales directrices de la política monetaria para 2026.



La autoridad monetaria busca mantener la inflación en torno al 4,5% anual, a la vez que mantiene una política monetaria expansiva y flexible, preparada para respaldar la liquidez del sistema si fuera necesario. Específicamente, ha instruido a los bancos comerciales a reducir las tasas de interés de los nuevos depósitos a seis meses o más entre 50 y 100 puntos básicos, a partir del 10 de abril.



Esta medida, en línea con las directrices del Gobierno, se implementa en un momento en que los objetivos de crecimiento económico de dos dígitos requieren un ajuste más racional de las tasas de interés, tras un período de rápidos aumentos considerados desvinculados de los fundamentos económicos.



Tras esto, varios bancos han realizado ajustes. Instituciones públicas, como Agribank y Vietcombank, han reducido sus tasas de interés para depósitos a largo plazo en aproximadamente 0,5 puntos porcentuales. Los bancos comerciales privados, entre ellos VPBank, SeABank, BVBank y Sacombank, también han registrado reducciones de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales, principalmente en vencimientos a mediano y largo plazo.



Según Nguyen Hung, director ejecutivo de TPBank, esta intervención fue necesaria en respuesta a lo que consideró un aumento atípico de las tasas de interés a principios de abril, cuando algunas instituciones elevaron sus tasas de interés para depósitos a 6 y 12 meses hasta el 9%, un incremento de entre 2 y 2,5 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2025. Argumentó que este hecho no reflejaba un aumento real de la demanda de capital, sino más bien una mayor competencia entre los bancos para captar depósitos.



La flexibilización gradual de las tasas de interés para depósitos está allanando el camino para una disminución de las tasas de interés para préstamos. Algunos bancos ya han iniciado este proceso, como Nam A Bank, que ha reducido sus tasas de interés para préstamos a particulares hasta en 3 puntos porcentuales, y Kienlong Bank, que ha disminuido sus tasas tanto para particulares como para empresas en aproximadamente 1 punto porcentual. Agribank también ha ajustado sus tasas de interés para préstamos en consonancia con la disminución de las tasas de los depósitos a largo plazo.



Si bien estos ajustes aún no son generalizados, reflejan una tendencia coherente con las directrices de política monetaria del Banco Estatal. Según Nguyen Xuan Binh, jefe de análisis de la empresa financiera KBSV, las tasas de los depósitos a 12 meses se sitúan actualmente entre el 6% y el 7,5%, un nivel considerado aceptable, ni particularmente bajo ni excesivo en comparación con los estándares previos a la pandemia. En estas condiciones, las tasas de interés para préstamos, incluso en sectores de mayor riesgo como el inmobiliario, podrían caer a un rango de entre el 10,5% y el 12%.



Sin embargo, los analistas de la compañía de corretaje Mirae Asset Vietnam creen que esta disminución tiene como objetivo principal estabilizar el mercado, más que iniciar un ciclo significativo de flexibilización monetaria. La liquidez del sistema sigue estando estrictamente regulada, mientras que el crecimiento del crédito se mantiene bajo control. En este contexto, se prevé que las tasas de interés se muevan de forma constante, o incluso ligeramente a la baja, con un margen de ajuste limitado de entre 20 y 30 puntos básicos.



Dado el escaso margen de maniobra, la reciente estabilización de las tasas parece un resultado alentador. No obstante, se espera que equilibrar el apoyo al crecimiento y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica siga siendo un reto importante para la política monetaria en los próximos meses./.