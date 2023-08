Vietnam busca atraer a más turistas internacionales

Hanoi (VNA) La política de renovación de la emisión de visas electrónicas (e-visa) entrada en vigor a partir del 15 de agosto de 2023 se considera un impulso para atraer aún a más turistas internacionales a Vietnam, sin embargo, se trata de uno de los pasos iniciales en el campo.



Turistas internacionales en el puerto internacional de pasajeros de Ha Long. Foto: Publicada por VNA



La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó recientemente una ley que modifica y complementa una serie de artículos de la Ley de Entrada y Salida para ciudadanos vietnamitas y la Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia para los extranjeros en Vietnam, lo cual favorece a la industria turística nacional.



La extensión de visa electrónica para turistas foráneos se incrementó desde 30 a 90 días y, en ese tiempo determinado, no se limita la entrada y salida de los pasajeros y no se necesita solicitar una nueva visa.



Además, a los ciudadanos de los países que están unilateralmente exentos de visa por parte de Vietnam se les otorgará una residencia temporal por 45 días (en lugar de 15 días anteriormente).



La plataforma de viajes en línea Agoda anunció recientemente que la nueva política de visas electrónicas de Vietnam ha recibido una gran atención por parte de los visitantes internacionales.



El número de turistas que buscan información sobre esa política aumentó en un 33% en las dos semanas posteriores a la aprobación de la Asamblea Nacional vietnamita, comunicó.



Al recibir la nueva política al respecto con satisfacción, las empresas turísticas aún expresaron su preocupación sobre la infraestructura en la industria del ocio vietnamita que no es suficientemente atractiva para ayudar a los viajeros a tener experiencias realmente impresionantes.



Con el fin de implementar con eficiencia la política y lograr el desarrollo sostenible del sector, resulta necesario adoptar soluciones más sincrónicas, consideraron.



Al hablar sobre el tema, Nguyen Manh Than, presidente de la Asociación de Turismo de Hanoi, enfatizó en la importancia de mejorar los productos existentes y crear otros nuevos que contribuyan a satisfacer la curiosidad de los visitantes.



De hecho, en términos de número anual de turistas internacionales, la tasa de crecimiento en esa materia de Vietnam superó a Indonesia para ubicarse en la cuarta posición en el Sudeste Asiático.



Sin embargo, en términos de ingreso promedio por visitante, Vietnam cayó del puesto 5 al 6 en la región. En comparación con Tailandia, el nivel de gasto de los viajeros internacionales en Vietnam es solo del 40%.



Pham Xuan Quy, director ejecutivo de la empresa de turismo internacional Inbound Vietnam, consideró necesario mejorar la capacidad de los servicios pues en la industria de viajes, el servicio in situ se ve como aspecto importante.



Por lo cual, las unidades últimas que atienden a los clientes con los hoteles, restaurantes y centros comerciales, entre otros, deben profesionalizarse, perfeccionar la calidad del servicio a las personas para fidelizarlas, así como estimular a los clientes a gastar más, remarcó.



La economía verde ha perdido muchas oportunidades para acelerarse, por lo que los expertos subrayaron la necesidad de tener políticas generales, a largo plazo y destacadas, sobre todo, el despliegue de programas, actividades y divulgación y promoción a nivel nacional y creación de nuevos y únicos productos turísticos, entre otros aspectos./.