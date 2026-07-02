Vietnam busca acelerar la transformación digital en agricultura y medio ambiente

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam debe priorizar el perfeccionamiento del marco legal y acelerar la implementación de la transformación digital para consolidar el crecimiento sostenible y alcanzar la meta nacional de expansión económica de doble dígito.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung habla en la conferencia. (Foto: VNA)



Durante una conferencia de balance semestral de la cartera efectuada hoy en esta capital, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung instó a las autoridades del sector a lanzar una campaña intensiva de 100 días para cumplir con las directrices de innovación tecnológica del Gobierno y resolver de forma definitiva las tareas pendientes.



En representación del Ejecutivo, el viceprimer ministro elogió los resultados positivos del ministerio durante el primer semestre de 2026, período en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) del sector creció entre un 3,8 y un 3,85%, superando la meta trazada del 3,7%, y la facturación por exportaciones agroforestales y pesqueras alcanzó los 38,88 mil millones de dólares, un incremento interanual del 6%.



Ho Quoc Dung enfatizó que, para mantener este dinamismo, la entidad debe concentrar sus esfuerzos en la redacción y modificación de leyes cruciales como la Ley de Tierras, la Ley de Protección Ambiental y la Ley de Recursos Hídricos.



Asimismo, el subjefe de Gobierno exigió la aplicación rigurosa de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Para ello, encargó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente coordinar con las localidades el despliegue del mencionado plan de choque de 100 días, estableciendo cronogramas semanales y mensuales bajo la responsabilidad directa de los dirigentes de cada unidad, con el fin de avanzar en la estructuración de la Base de Datos Nacional sobre la Tierra y en los sistemas de monitoreo en tiempo real.



En el ámbito de la producción y el comercio exterior, Ho Quoc Dung instruyó intensificar las medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) para lograr el pronto levantamiento de la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE), un paso vital para salvaguardar el acceso de los productos del mar vietnamitas a los mercados globales.



El funcionario urgió al sector a optimizar la gestión de los programas nacionales de desarrollo, agilizar el desembolso de inversiones públicas e incorporar tecnologías avanzadas en los sistemas de alerta temprana y previsión meteorológica ante los pronósticos de desastres naturales complejos para el resto del año.



Por su parte, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung, ratificó el compromiso de la cartera de internalizar las orientaciones gubernamentales a través de planes de acción específicos con plazos claros.



Previamente, al presentar el informe sectorial, el viceministro Dang Ngoc Diep puntualizó que el ministerio ha implementado reformas administrativas de gran calado, tales como la propuesta para derogar 149 normativas obsoletas (equivalentes al 25% de los textos revisados) para reducir los costos de cumplimiento para ciudadanos y empresas.



De igual modo, el funcionario destacó el inicio de operaciones, el pasado 30 de junio de 2026, del Sistema Nacional de Trazabilidad Agropecuaria, una herramienta clave que optimiza la transparencia informativa del sector./.