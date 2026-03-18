Vietnam brilla en FILMART 2026, la feria internacional de cine y televisión en Hong Kong (China)

Vietnam participa activamente en la 30.ª edición de la Feria Internacional de Cine y Televisión de Hong Kong (FILMART), que se celebra del 17 al 20 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de esta región china, uno de los eventos más importantes del sector audiovisual en Asia.



Este año participan más de 790 expositores de 38 países y territorios, incluyendo un destacado pabellón vietnamita organizado por la Asociación para la Promoción y Desarrollo del Cine de Vietnam, junto a la Compañía BHD y Mockingbird Picture.



Tina Phan, directora para Indochina del Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong - Oficina representativa en Ciudad Ho Chi Minh, señaló que FILMART es un punto de encuentro clave para productores, distribuidores e inversores, donde se generan alianzas, se presentan nuevos contenidos y se negocian acuerdos de distribución internacional.



“El cine vietnamita ha llamado la atención de compradores de todo el mundo”, aseguró, destacando la intensa agenda de reuniones que mantienen las empresas vietnamitas durante el evento.



La Compañía BHD llevó a FILMART su superproducción histórica “Ho linh trang si- Bi an mo Vua Dinh”(Guerreros guardianes de la tumba real – El misterio de la tumba del Rey Dinh), mostrando vestuario, utilería y escenas de batalla para atraer compradores internacionales. Por su parte, Mockingbird Picturespresentó el filme de terror “Phi Phong: Quy mau rung thieng” (Phi Phong: El demonio de sangre) generando gran interés entre distribuidores extranjeros. Según los expertos, los géneros de acción y terror vietnamita se están convirtiendo en productos atractivos para el mercado global.



Ngo Thi Bich Hanh, vicepresidenta senior de BHD, destacó que el cine vietnamita está en pleno crecimiento y que las políticas de apoyo del Estado han contribuido a potenciar la industria.



“FILMART nos permite promocionar el cine, la cultura y el turismo de Vietnam a nivel internacional”, afirmó, señalando que la película “Guerreros guardianes de la tumba real – El misterio de la tumba del Rey Dinh” se estrenará en todos los cines de Vietnam en el Día Nacional (2 de septiembre) y se busca distribuirla simultáneamente en mercados internacionales.



Este festival exhibe miles de producciones de cine, televisión, animación y contenidos digitales, así como proyectos en desarrollo y programas de financiación. La inteligencia artificial en la producción audiovisual es uno de los temas centrales, junto con el streaming, la inversión, las coproducciones y la animación.



Con pabellones de China, Hong Kong (China), Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, India y países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam, FILMART no solo actúa como la principal plataforma de intercambio de contenidos de entretenimiento cinematográfico y televisivo en Asia, sino que también fomenta el intercambio y la cooperación cultural en cine y televisión a nivel mundial./.