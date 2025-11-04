Vietnam brilla con dos oros en el Torneo Internacional de Bádminton

Bac Ninh, Vietnam (VNA) – Las finales del Torneo Internacional de Bádminton Felet Vietnam International Series 2025 se celebraron el 2 de noviembre en la provincia norteña de Bac Ninh.



Entregan medallas a jugadoras más destacadas en el torneo. (Foto: nhandan.vn)

La delegación vietnamita logró clasificar en cuatro de las cinco finales: individual masculino, individual femenino, dobles masculinos y dobles femeninos, y conquistó dos medallas de oro en las categorías de individual masculino y femenino.

En la rama femenina, Vu Thi Trang se impuso a la tailandesa Tonrug Saeheng tras un intenso duelo a tres sets (21–19, 18–21, 21–11), destacando por su precisión y temple en los momentos decisivos.

Por su parte, en la final masculina, Le Duc Phat venció al filipino Jewel Angelo Albo en un vibrante partido resuelto por 2–1 (15–21, 21–13, 21–15), otorgando a la selección vietnamita una nueva presea dorada.

Los otros títulos fueron para Malasia (dobles mixtos), Corea del Sur (dobles femeninos) e Indonesia (dobles masculinos).

El torneo, celebrado del 28 de octubre al 2 de noviembre, reunió a 253 jugadores de 18 países y territorios que compitieron en cinco categorías. El evento no solo ofreció emocionantes enfrentamientos deportivos, sino que también contribuyó a promover el bádminton y dinamizar la vida deportiva y cultural de la provincia de Bac Ninh./.