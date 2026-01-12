Vietnam bajo el prisma internacional: Punto brillante de crecimiento, socio confiable y responsable

Vietnam se está convirtiendo en un destino prioritario para muchas empresas extranjeras. (Foto: hanoimoi.vn)

Vietnam se ha transformado de una economía subdesarrollada a un punto brillante del crecimiento en Asia. No solo se registran logros económicos impresionantes, sino que las organizaciones internacionales, expertos y medios de comunicación extranjeros enfatizan cada vez más el papel y la responsabilidad del país indochino en la cadena de suministro global, el desarrollo sostenible y la cooperación multilateral.



Al mirar retrospectivamente al año 2025 y al último quinquenio, especialmente cuando el contexto mundial evoluciona de manera compleja, bajo el liderazgo del Partido y el Gobierno, la participación activa de los pobladores y las empresas, y el apoyo de los amigos internacionales, Vietnam ha implementado decisiones estratégicas para adaptarse a las circunstancias, contribuyendo a "convertir riesgos en oportunidades". Gracias a ello, en 2025, el país sobrecumplió los 15 indicadores socioeconómicos principales, y logró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente el 8,02%, superando las expectativas.



Reuters y otras agencias de noticias internacionales califican a Vietnam como un "punto brillante en medio del sombrío panorama económico global". Nikkei Asia comentó que estos resultados demuestran que la economía vietnamita mantiene una buena capacidad de resiliencia, a pesar de que 2025 fue un año de mucha volatilidad para el comercio mundial. El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúan a Vietnam como una de las pocas economías en desarrollo con capacidad de recuperación rápida, gracias a la combinación de una política macroeconómica prudente, un gran mercado interno y una capacidad de producción en constante mejora.



De cara al futuro, esas instituciones predicen que Vietnam será una de las economías de más rápido crecimiento en el sudeste asiático en la próxima década, con perspectivas estables gracias al aumento de la producción y las exportaciones.



Analistas internacionales destacan que lo notable de Vietnam no reside solo en la tasa de crecimiento del PIB, sino en la calidad de ese desarrollo. Su estructura económica ha tenido un desplazamiento claro de la agricultura tradicional hacia la industria, los servicios y los sectores de producción con mayor valor añadido. Los medios extranjeros sitúan a Vietnam en el grupo de naciones que han aprovechado eficazmente la tendencia de diversificación de la cadena de suministro global.



Según las evaluaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Vietnam se encuentra continuamente entre los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en atracción de capital de inversión extranjera directa (IED), no solo en cantidad, sino también en el nivel de transferencia tecnológica. Los analistas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) enfatizan que Vietnam ya no es una "fábrica de bajo costo", sino que está elevando paso a paso su posición en la cadena de valor global. Un punto nuevo mencionado frecuentemente por expertos extranjeros es su transición de un crecimiento basado en el capital y la mano de obra a uno enfocado en la innovación, la productividad y la economía digital.



Además de la impresión por el tamaño de su economía en expansión, Vietnam es visto por la comunidad mundial como un socio responsable en las actividades de cooperación económica. La prensa extranjera valora positivamente el cumplimiento de los compromisos comerciales por parte del país indochino y su contribución activa a las iniciativas de cooperación regional y global. A nivel regional, Vietnam es visto cada vez más como un factor de estabilidad en la ASEAN, con un papel promotor de la cooperación económica, la conectividad de mercados y la armonización de intereses entre economías con diferentes niveles de desarrollo.



Según el Financial Times, el flujo de capital de inversión hacia Vietnam aumentó con fuerza en el contexto de que las empresas multinacionales reestructuran sus cadenas de suministro ante las fuertes fluctuaciones de la geopolítica global. Bloomberg analiza que esta realidad refleja claramente la confianza de los inversores internacionales en el entorno económico de Vietnam. En un contexto de creciente competencia global, los expertos internacionales valoran el hecho de que Vietnam esté abriendo nuevas oportunidades mediante esfuerzos para transitar hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la economía digital.



Bajo el prisma internacional, Vietnam sigue la trayectoria correcta de una economía de crecimiento rápido pero responsable, de integración profunda pero manteniendo la estabilidad, y de una reforma vigorosa pero no extrema. El año 2026 marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo, siendo un momento crucial para definir el modelo de desarrollo y la trayectoria de crecimiento a largo plazo del país, reafirmando así su papel no solo como una economía de crecimiento rápido, sino como un socio confiable y responsable en la comunidad internacional./.