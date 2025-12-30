Vietnam avanza en campaña de reconstrucción de viviendas de cara al XIV Congreso del Partido

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy la conferencia de balance preliminar de la Campaña Quang Trung, una acción relámpago para reconstruir y reparar viviendas dañadas por tormentas e inundaciones en la región central del país.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy la conferencia de balance preliminar de la Campaña Quang Trung. (Foto: VNA)





Como consecuencia de los desastres naturales de finales de 2025, en las provincias y ciudades desde Quang Tiị hasta Lam Dong, 1.597 viviendas fueron derrumbadas o arrastradas y deben reconstruirse, y 34.759 viviendas resultaron dañadas y requieren reparación.



Con el objetivo de que cada familia tenga una casa segura para celebrar el Año Nuevo Lunar, el Primer Ministro lanzó la Campaña Quang Trung, fijando como metas completar la reparación de todas las viviendas que lo requieran antes del 31 de diciembre de 2025 y finalizar la construcción de todas las viviendas nuevas antes del 31 de enero de 2026.

En respuesta al llamado del jefe de Gobierno, Ministerios, sectores, organismos, unidades, empresas y la población se movilizaron con gran rapidez. Así, tras poco más de un mes desde su lanzamiento, al 30 de diciembre se habían completado las reparaciones de 34.759 viviendas, alcanzando el 100% del objetivo. Al mismo tiempo, se inició la construcción de 1.597 nuevas viviendas, de las cuales 671 ya se han concluido (42%); las restantes se completarán en enero de 2026.



En la conferencia, dirigentes de ministerios, sectores y localidades valoraron que la Campaña Quang Trung tiene un profundo significado humanitario y solidario, y que todos los actores han participado con el máximo espíritu de responsabilidad y afecto hacia las personas afectadas por desastres naturales. Hasta el momento, se han cumplido los objetivos de la primera fase de la campaña.



Los dirigentes de Ministerios, sectores y localidades se comprometieron a seguir impulsando las acciones para cumplir y superar todos los objetivos de la campaña y el plan asignado por el Primer Ministro, de modo que toda la población tenga una vivienda para celebrar el Tet (Año Nuevo Lunar).



Al concluir la conferencia, Minh Chinh subrayó que la Campaña Quang Trung es una batalla sin disparos, pero que debe ganarse. Además, elogió al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Seguridad Pública, al Frente de la Patria de Vietnam, a otras carteras, sectores, organizaciones sociopolíticas, empresas y, especialmente, a los comités del Partido y autoridades de las ocho provincias y ciudades de la región central, por su participación activa, con el más alto espíritu de responsabilidad, para que la campaña alcance sus objetivos iniciales.



Exigió a las provincias y ciudades movilizar todos los recursos y a todo el sistema político, especialmente a las fuerzas de la Policía, el Ejército, la milicia y la Unión de Jóvenes, para unir esfuerzos y finalizar la campaña antes del 15 de enero de 2026, logrando méritos para celebrar el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



Asimismo, instruyó que, junto con el impulso de la campaña, los comités del Partido y las autoridades locales continúen revisando y apoyando a la población ante dificultades de la vida cotidiana, como la falta de artículos básicos; la compra de semillas, crías y suministros agrícolas para apoyar la reposición de ganado y la recuperación de la agricultura y la acuicultura; la restauración de la producción; la garantía de la higiene ambiental; y la reparación y reanudación de actividades escolares y sanitarias./.