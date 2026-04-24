Vietnam autoriza banco extranjero con 100% capital foráneo

El vicegobernador Nguyen Ngoc Canh intercambia opiniones con Chang Min Young, presidente y director general de IBK. (Foto: Banco Estatal de Vietnam)

El Banco Estatal de Vietnam (BEV) otorgó recientemente la licencia para la constitución de un banco de capital 100% extranjero al Banco Industrial de Corea del Sur (IBK), en un paso que refuerza la atracción de inversión financiera internacional y amplía la presencia de instituciones surcoreanas en el país.



La información fue dada a conocer durante una reunión entre el vicegobernador del BEV, Nguyen Ngoc Canh, y el presidente y director general de IBK, Chang Min Young, en el marco de la visita oficial a Vietnam del jefe de Estado surcoreano.



En el encuentro, representantes del BEV felicitaron a IBK Vietnam por la obtención de la licencia, en un contexto en el que Corea del Sur es actualmente el país con mayor número de instituciones financieras y bancarias presentes en Vietnam.



Según la autoridad monetaria, la autorización para establecer un banco de capital totalmente extranjero no solo contribuirá a diversificar el sistema de entidades de crédito, sino también a impulsar el flujo de capital hacia el sector empresarial, en particular hacia las pequeñas y medianas empresas (PYME), consideradas uno de los principales motores del crecimiento económico. La demanda de financiamiento en este segmento sigue siendo elevada, especialmente en el contexto de recuperación y expansión de las actividades productivas.



Con más de 60 años de experiencia, IBK está llamado a ofrecer soluciones financieras integrales a la comunidad empresarial surcoreana en Vietnam, al tiempo que ampliará su apoyo a las PYME locales. De acuerdo con representantes de la entidad, el banco cuenta con una fuerte especialización en la financiación de este segmento, al que destina alrededor del 75% de su cartera crediticia.



IBK se comprometió a estabilizar rápidamente su estructura organizativa tras la concesión de la licencia y a desplegar operaciones eficaces, contribuyendo así al desarrollo del mercado financiero y bancario vietnamita, así como al fortalecimiento de la cooperación económica bilateral.



Por su parte, el BEV instó a la entidad a continuar desempeñando un papel de puente para facilitar la conexión entre empresas vietnamitas y surcoreanas, promover programas de financiación de cadenas de suministro y apoyar una mayor integración de las compañías locales en las cadenas de valor globales./.