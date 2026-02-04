Hanoi (VNA)- Para el año 2045, Vietnam se propone convertirse en un país con una marca fuerte, alcanzando el Top 3 en la ASEAN y el Top 30 a nivel mundial en el Índice de Poder Blando.



Vietnam aspira a ubicarse en Top 30 en Índice de Poder Blando para 2045. (Foto: VNA)



La meta está incluida en la Estrategia de promoción de imagen de Vietnam en el exterior en el período 2026-2030, con visión hacia 2045, recién aprobada por el Primer Ministro.



La estrategia tiene como objetivo mejorar la imagen de Vietnam en el mundo, generar simpatía y confianza internacional hacia el país, su gente, su cultura y sus logros en desarrollo, al tiempo que se eleva su posición, prestigio y competitividad a nivel global.



También busca reducir la propagación de información negativa, creando un entorno favorable para la cooperación internacional, atracción de inversiones, desarrollo del turismo y fortalecimiento de la defensa y la seguridad nacional.



La imagen de Vietnam se proyectará como un país en desarrollo, humano, creativo y un símbolo de paz y estabilidad. El objetivo es recibir 70 millones de turistas internacionales cada año y atraer inversiones extranjeras directas (IED) de alta calidad, transformando a Vietnam en una nación desarrollada para 2045.



Los pilares clave para la imagen de Vietnam



La estrategia exige una renovación en el enfoque de la comunicación, pasando de la propaganda unidireccional a la construcción de una marca nacional. El contenido de la comunicación se centrará en compartir valores, fomentar simpatía y garantizar que sea atractivo, creativo y adecuado para cada mercado y público objetivo.



Por primera vez, la estrategia exige construir mensajes de comunicación basados en pilares clave como modelos, eventos y productos representativos que difundan la imagen de Vietnam a nivel mundial.

Un ecosistema integral de comunicación digital



La estrategia establecerá un ecosistema integral de comunicación digital, aprovechando el uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial y grandes datos.



Las campañas de promoción combinarán métodos presenciales y en línea, digitalizando contenidos de eventos y aumentando la presencia de Vietnam en plataformas internacionales de comunicación.



Para alcanzar estos objetivos, la estrategia subraya la necesidad de invertir en el desarrollo de recursos humanos en el ámbito de la comunicación nacional. El equipo de comunicación debe contar con capacidad internacional, habilidades en comunicación digital y multilingüismo, para cumplir con los requisitos de promoción de la imagen de Vietnam en la nueva era.



Además, se exige la mejora de la coordinación entre diferentes sectores y niveles, movilizando recursos sociales y estableciendo mecanismos de supervisión flexibles./.