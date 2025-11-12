Noticieros
Vietnam aspira a ganar 50 medallas de oro en ASEAN Para Games 2025
La Autoridad Deportiva de Vietnam, del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, anunció que el país indochino enviará una delegación de 184 miembros al evento, entre ellos 139 deportistas, 27 entrenadores y 17 oficiales.
El equipo vietnamita competirá en 11 deportes: atletismo, natación, halterofilia, bádminton, tenis de mesa, ajedrez, judo, boccia, tiro con arco, tenis y esgrima.
ASEAN Para Games 2025 se celebrará en la ciudad de Nakhon Ratchasima del 15 al 27 de enero de 2026, con 19 deportes y 536 categorías. Cuatro deportes, incluido atletismo, natación, halterofilia y ciclismo, se regirán por los estándares de supervisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI). Las competiciones oficiales tendrán lugar del 20 al 25 de enero de 2026./.