Vietnam aspira a ganar 50 medallas de oro en ASEAN Para Games 2025

Los atletas vietnamitas tienen como objetivo ganar entre 40 y 50 medallas de oro y figurar entre las cuatro mejores naciones en los Juegos Paraolímpicos de la ASEAN 2025 (ASEAN Para Games 2025), que se celebrarán en Tailandia el próximo año. Hanoi (VNA)- Los atletas vietnamitas tienen como objetivo ganar entre 40 y 50 medallas de oro y figurar entre las cuatro mejores naciones en los Juegos Paraolímpicos de la ASEAN 2025 (ASEAN Para Games 2025), que se celebrarán en Tailandia el próximo año.

La Autoridad Deportiva de Vietnam, del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, anunció que el país indochino enviará una delegación de 184 miembros al evento, entre ellos 139 deportistas, 27 entrenadores y 17 oficiales.

El equipo vietnamita competirá en 11 deportes: atletismo, natación, halterofilia, bádminton, tenis de mesa, ajedrez, judo, boccia, tiro con arco, tenis y esgrima.

ASEAN Para Games 2025 se celebrará en la ciudad de Nakhon Ratchasima del 15 al 27 de enero de 2026, con 19 deportes y 536 categorías. Cuatro deportes, incluido atletismo, natación, halterofilia y ciclismo, se regirán por los estándares de supervisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI). Las competiciones oficiales tendrán lugar del 20 al 25 de enero de 2026./.

