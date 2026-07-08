Vietnam aspira a convertirse en un nuevo destino del turismo Halal

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el de Cultura, Deportes y Turismo y el Comité Popular provincial de Khanh Hoa, organizó hoy la Conferencia de Turismo Halal de Vietnam 2026, bajo el lema “Vietnam: Nuevo destino del turismo Halal”.

El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ho An Phong habla en el evento. Foto: VNA



Según la viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Hang, el turismo Halal en Vietnam aún no ha aprovechado plenamente su potencial. De los más de 21 millones de visitantes internacionales que llegaron al país en 2025, los turistas musulmanes superaron apenas los 600 mil, representando cerca del 3%.



Mientras tanto, el mercado Halal mantiene un rápido crecimiento, con más de dos mil millones de musulmanes en más de 100 países y territorios, especialmente en Malasia, Indonesia, Singapur, Oriente Medio y Asia del Sur.



El doctor H. Zuraimi Jumaat, asesor sénior de Halal Hub Vietnam, señaló que Vietnam cuenta con numerosas ventajas en los sectores agrícola, acuícola, de procesamiento de alimentos y turístico.

En los próximos 10 años, Halal Hub Vietnam aspira a convertir al país en un proveedor confiable de productos agrícolas, acuícolas y alimentos procesados con certificación Halal, al tiempo que amplía los servicios turísticos adaptados a las necesidades de los visitantes musulmanes.



El desarrollo del turismo Halal es considerado una oportunidad para que Vietnam amplíe su mercado turístico internacional, mejore la calidad de los servicios, promueva los valores culturales y fortalezca la integración internacional.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ho An Phong afirmó que Vietnam continuará perfeccionando las instituciones y los estándares, desarrollando recursos humanos, ampliando la red de servicios certificados, fortaleciendo la cooperación internacional y construyendo la marca “Nuevo destino del turismo Halal”.



Dijo que esta tarea requiere la coordinación entre ministerios, sectores, localidades, empresas y socios internacionales.



En la provincia de Khanh Hoa, las autoridades locales están fomentando la inversión en sistemas de restaurantes, hoteles y complejos turísticos que cumplan los estándares Halal; la construcción de espacios de oración en aeropuertos, establecimientos de alojamiento y destinos turísticos.

El vicepresidente permanente del Comité Popular de Khanh Hoa, Nguyen Long Bien, afirmó que la provincia considera el turismo Halal una orientación importante para diversificar los mercados internacionales, mejorar la competitividad y ampliar el espacio de desarrollo turístico.



Khanh Hoa intensificará la promoción turística en mercados prioritarios como Malasia, Indonesia, Brunéi, Singapur, Oriente Medio y Asia del Sur, dijo.



Con ventajas como la estabilidad política, un entorno seguro, una cultura diversa y rica en identidad, recursos naturales variados, una gastronomía abundante y una ubicación estratégica que conecta el Sudeste Asiático, el Nordeste Asiático, Asia del Sur y Oriente Medio, Vietnam posee un gran potencial para desarrollar el turismo Halal.



En 2025, Vietnam recibió más de 21 millones de visitantes internacionales. En los primeros seis meses de 2026, el país registró cerca de 12,3 millones de llegadas internacionales, un aumento del 14,9%, y avanza hacia el objetivo de alcanzar los 25 millones de turistas extranjeros durante este año./.