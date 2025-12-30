Hanoi, (VNA)– Vietnam, con una economía posicionada entre las 32 más grandes del mundo y las 15 principales en atracción de Inversión Extranjera Directa, se encuentra en una posición única para transformar su sector logístico, actualmente evaluado entre los 10 mercados emergentes globales, en un pilar estratégico para su desarrollo económico futuro. Para lograrlo, el país se enfrenta al desafío de superar puntos críticos como costos elevados, infraestructura desconectada y una escasez de talento especializado.

Vietnam aspira a convertirse en un centro logístico clave en la región (Foto: VNA)

El sector ha experimentado un crecimiento robusto en los últimos años, con una expansión promedio anual del 14-16%, más del doble de la tasa mundial, contribuyendo con aproximadamente un 10% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Sin embargo, este desempeño aún no aprovecha todo el potencial del país.



Reconociendo esta brecha, el Gobierno aprobó recientemente la Estrategia de Desarrollo de Servicios Logísticos para el período 2025-2035, que establece metas ambiciosas: aumentar la participación del sector en el PIB al 5-7%, mantener una tasa de crecimiento anual del 12-15% y reducir los costos logísticos como porcentaje del PIB a un rango del 12-15%.



Para materializar esta visión, las autoridades y expertos coinciden en la necesidad de un enfoque integral. El subdirector del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, Tran Thanh Hai, subrayó la importancia de perfeccionar el marco legal, invertir en infraestructura moderna y promover la vinculación regional. Además, destacó la urgencia de impulsar la innovación, la transformación digital y verde, mejorar la calidad del servicio y desarrollar mano de obra calificada.



En el reciente Foro Logístico de Vietnam 2025, el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Transporte (FIATA), profesor Thomas Sim, identificó las tendencias que están redefiniendo la industria global: la digitalización como estándar, la conectividad multimodal, los puertos y aduanas inteligentes, la logística verde y la fuerza laboral digital. Para Sim, Vietnam tiene la oportunidad inmediata de posicionarse como un centro multimodal inteligente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), liderar en logística verde y capitalizar el auge del comercio electrónico transfronterito.



Desde la perspectiva del sector privado, el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Logísticos de Vietnam (VLA), Dao Trong Khoa, presentó recomendaciones concretas para fortalecer la gobernanza. Propuso reforzar y ampliar el alcance del actual Comité Nacional de Coordinación Logística (Comité 1899), transformándolo en un organismo que supervise la facilitación del comercio y la logística a nivel nacional. También abogó por la creación de una Oficina Logística Nacional, adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, para servir como punto focal de coordinación y enlace con las empresas.



Además, solicitó que la VLA sea reconocida formalmente como miembro del Comité 1899 y sus grupos de trabajo, garantizando que la voz de las empresas sea escuchada en el diseño e implementación de políticas. Este papel formal permitiría a la asociación contribuir de manera más efectiva en áreas críticas como la estandarización, la formación de capital humano y el diálogo sobre políticas de transformación digital y ecológica./.