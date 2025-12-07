Vietnam asegura vivienda para damnificados por inundaciones

Hanoi (VNA) – El gobierno de Vietnam garantiza que todas las familias afectadas por las recientes inundaciones en la región central del país tendrán viviendas antes del Tet (Año Nuevo Lunar), cumpliendo así su compromiso.

La afirmación se produce hoy en la rueda de prensa gubernamental mensual ante la proximidad del plazo de 60 días para reparar y reconstruir aproximadamente 900 casas dañadas por los desastres naturales.

El jefe de la Oficina y portavoz del Ministerio de Construcción, Nguyen Tri Duc, detalló las medidas para cumplir con la fecha límite, abordando tanto los diseños de viviendas resistentes como el suministro de materiales.

Respecto a los modelos de casas, explicó que existe un amplio catálogo a disposición de las localidades. En 2014, el Primer Ministro emitió una decisión sobre políticas de apoyo a hogares pobres para construir viviendas resistentes a tifones e inundaciones en la región central del país. Posteriormente, el Ministerio de Construcción solicitó a las provincias que investigaran y diseñaran al menos tres modelos típicos, los cuales fueron publicados en sus portales web para referencia ciudadana, sin ser obligatorios.

Además, el Ministerio, a través del Instituto Nacional de Arquitectura, desarrolló y publicó en el período 2007-2023 un sistema de 176 diseños de viviendas seguras contra desastres naturales, incluyendo modelos para regiones propensas a tifones, inundaciones, deslizamientos y para adaptarse al cambio climático. Estos diseños, basados en condiciones naturales, cultura local y estándares técnicos, han sido utilizados como referencia por varias provincias.

Seis localidades (Thanh Hoa, Quang Binh, Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Ca Mau) también se han beneficiado del “Proyecto para aumentar la resiliencia de las comunidades costeras vulnerables de Vietnam al cambio climático”, financiado por el Fondo Verde para el Clima (GCF) a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que integró fondos para mejorar la resiliencia de las viviendas de hogares pobres.

No obstante, Tri Duc señaló que, dada la creciente complejidad de los fenómenos meteorológicos, es necesario revisar y adaptar los diseños. Por ello, el Ministerio recomendó a los Comités Populares provinciales que, en coordinación con el Instituto Nacional de Arquitectura, revisen las características topográficas de cada zona para seleccionar y aplicar modelos apropiados, siguiendo la reciente directiva del Primer Ministro. Esta implementación debe vincularse estrechamente con la planificación urbana y rural para garantizar seguridad a largo plazo.

Sobre la movilización de materiales de construcción como cemento y acero, el portavoz aseguró que se priorizará su obtención de diversas fuentes, con los organismos competentes trabajando de manera activa y urgente para cumplir las instrucciones gubernamentales y garantizar que todas las personas tengan un hogar para celebrar el Tet.

En la misma rueda de prensa, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Phung Duc Tien informó sobre las políticas de apoyo para la recuperación productiva después de desastre. Destacó que, desde principios de año, los desastres naturales han causado 419 fallecidos y pérdidas estimadas en unos 3,8 mil millones de USD, con daños particularmente graves en la agricultura.

Enumeró las medidas de apoyo, incluyendo los marcos políticos que establecen una reducción de la tasa de interés de los préstamos en un 2%. Además, destacó la asistencia internacional recibida, que supera los 21 millones de USD en efectivo, suministros y equipos, así como el apoyo de empresas y organizaciones nacionales por valor de más de dos millones de USD en semillas, productos químicos, vacunas y crías.

A pesar de las adversidades, el viceministro presentó un panorama positivo del sector agrícola. Hasta noviembre de 2025, la producción de arroz alcanzó los 42,56 millones de toneladas, con una previsión anual superior a los 43 millones. La acuicultura ha logrado 9,05 millones de toneladas, con posibilidades de superar los resultados de 2024. La ganadería y la silvicultura también muestran crecimiento. Las exportaciones del sector agroforestal y pesquero alcanzaron los 64,01 mil millones de USD, con un superávit comercial de 19,55 mil millones de USD.

“Con el espíritu de dirección resuelta del Primer Ministro, las provincias con crecimiento sostenido mantendrán y acelerarán su ritmo, mientras que las afectadas se recuperarán rápidamente. Con una recuperación temprana y efectiva mediante mecanismos políticos y apoyo, podemos tomar 2025 como base para 2026 y los años siguientes”, concluyó el viceministro Phung Duc Tien./.