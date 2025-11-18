Vietnam - Argelia: Nuevas oportunidades para impulsar el comercio bilateral

Hanoi (VNA) - Las relaciones entre Vietnam y Argelia atraviesan un momento de impulso en el comercio bilateral, con oportunidades crecientes en economía, inversión y cooperación en petróleo y gas.

Tras más de 60 años de relaciones diplomáticas (1962-2025), ambos países buscan fortalecer su vínculo comercial y abrir nuevas puertas en mercados estratégicos.

Según datos del Departamento de Aduanas de Vietnam, el comercio bilateral entre 2020 y 2024 promedió cerca de 180 millones de USD anuales, alcanzando un máximo de 241 millones en 2023.

Solo en los primeros diez meses de 2025, el intercambio alcanzó los 472 millones de USD, casi el doble que el mismo período del año anterior, con exportaciones vietnamitas valoradas en 465 millones de USD.

Entre los productos más exportados se encuentran café, anacardos, pimienta, productos del mar, textiles, calzado y acero, mientras que Argelia envía a Vietnam computadoras, componentes electrónicos, polvo de algarroba, patas de pollo y alimentos para animales.

Uno de los proyectos más destacados en la cooperación bilateral es el yacimiento Bir Seba, en la provincia argelina de Ouargla, operado conjuntamente por PVEP (Vietnam), Sonatrach (Argelia) y PTTEP (Tailandia). Desde su inauguración en 2015 hasta 2024, se han extraído cerca de 57 millones de barriles, con una producción diaria de 17.500-18.000 barriles en los primeros meses de 2025, consolidándose como un símbolo de éxito de la cooperación energética entre ambos países.

Expertos consideran a Argelia un socio estratégico de Vietnam en África, gracias a su extensión territorial, su potencial energético y abundantes recursos naturales. Vietnam aporta fortalezas en producción, procesamiento de productos agrícolas y bienes de alta calidad, además de servir como puerta al sudeste asiático.

Aun así, la cooperación enfrenta desafíos como la distancia geográfica, los costos logísticos, la falta de información sobre el entorno de inversión y diferencias en legislación, normas técnicas y cultura empresarial.

En este contexto, la visita oficial del primer ministro Pham Minh Chinh a Argelia se espera que marque un nuevo impulso, perfeccionando el marco legal y promoviendo el comercio y la inversión.

Ambas partes proponen revisar el Acuerdo Comercial Bilateral de 1994, con el objetivo de facilitar el comercio y desarrollar proyectos estratégicos en petróleo y gas, productos agrícolas, mariscos, materiales de construcción y textiles.

El viceministro vietnamita de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan destacó la importancia de fortalecer los intercambios de delegaciones, la promoción comercial y la participación en ferias internacionales.

Por su parte, el diputado argelino Saleh Djeghloul afirmó que el grupo parlamentario de amistad Argelia-Vietnam seguirá actuando como puente para consolidar las relaciones políticas y económicas entre los dos países.

Con un marco legal más sólido y un impulso renovado en comercio e inversión, Vietnam y Argelia están frente a una oportunidad única para consolidar una cooperación integral, sostenible y estratégica en África, Asia y otros mercados internacionales./.