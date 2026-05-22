Vietnam apuesta por una infraestructura institucional digital para modernizar su sistema jurídico

Un ingeniero del Centro de Transformación Digital del Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Khanh Hoa revisa el mantenimiento de los equipos. (Foto: VNA)

Vietnam avanza en la construcción de una gran base de datos jurídica y en la aplicación de inteligencia artificial (IA) para transformar la elaboración y ejecución de las leyes, una estrategia considerada clave para impulsar la reforma judicial y perfeccionar el marco institucional, en línea con las resoluciones del Buró Político sobre transformación digital y modernización legal.



Según el Ministerio de Justicia, la incorporación de la IA al ámbito jurídico todavía enfrenta importantes obstáculos debido a la falta de un ecosistema nacional de datos legales unificado. La información continúa dispersa, sin estándares comunes y con escasa interoperabilidad entre los distintos sistemas, lo que limita el despliegue integral de tecnologías de análisis de datos y automatización en los procesos legislativos y regulatorios.



El director del Departamento de Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia, Pham Quang Hieu, explicó que las herramientas de IA aún presentan problemas de precisión y confiabilidad. Los sistemas piloto no han logrado verificar de manera eficiente la constitucionalidad o legalidad de los documentos ni detectar conflictos jurídicos entre distintos sectores, mientras que el elevado margen de error obliga a mantener una fuerte supervisión humana, reduciendo así la eficacia de la automatización. A ello se suman las limitaciones en infraestructura tecnológica y personal especializado.



Las evaluaciones preliminares realizadas por el Ministerio también evidencian que la fragmentación y falta de conexión entre las bases de datos jurídicas impiden obtener una visión completa y coherente del sistema legal vietnamita. En este contexto, la cartera trabaja actualmente en la finalización de dos proyectos estratégicos: “Construcción de una gran base de datos jurídica” y “Aplicación de la inteligencia artificial en la elaboración y ejecución de las leyes”.



La iniciativa contempla convertir la base de datos jurídica en una infraestructura nacional que reúna información sobre documentos normativos, jurisprudencia, sentencias, expedientes legislativos, procedimientos administrativos y propuestas o reclamaciones de ciudadanos y empresas. El viceministro de Justicia Nguyen Thanh Tinh subrayó que los datos jurídicos constituyen la base esencial del proceso, mientras que la inteligencia artificial actuará como motor de innovación y las plataformas digitales legales servirán como herramienta decisiva para modernizar la gestión pública basada en datos.



Entre los objetivos principales figuran la reestructuración de la base nacional de datos jurídicos, la estandarización de toda la información en formatos legibles por máquinas y la digitalización completa de los procesos de elaboración normativa.



Asimismo, el Gobierno prevé desarrollar un repositorio centralizado y un “grafo de conocimiento jurídico nacional” que facilite la búsqueda, el análisis y la explotación inteligente de la información legal.



Otro de los puntos destacados es el enfoque de cooperación público-privada abierta, diseñado para ampliar la participación de las empresas tecnológicas vietnamitas en el desarrollo de esta infraestructura institucional digital, evitando concentrar el proceso únicamente en el sector público.



Para Bui Thanh Minh, subdirector de la Oficina del Comité de Investigación para el Desarrollo de la Economía Privada (Comité IV), las grandes bases de datos y la IA jurídica deben entenderse como una nueva infraestructura institucional digital capaz de eliminar los cuellos de botella en la aplicación de las leyes y, al mismo tiempo, impulsar nuevos modelos de servicios jurídicos digitales.



Los especialistas coinciden en que la población no solo necesita acceso a la información legal, sino también orientaciones claras, comprensibles y fáciles de aplicar en la vida cotidiana. Las empresas, por su parte, demandan soluciones adaptadas a escenarios específicos de negocio, sectores económicos y riesgos regulatorios para responder con rapidez a las oportunidades del mercado.



Sin embargo, el desarrollo de esta infraestructura y la incorporación de tecnologías emergentes, como la IA generativa y el análisis de macrodatos, todavía tropiezan con importantes vacíos legales. Chu Thi Hoa, subdirectora del Instituto de Ciencias Jurídicas del Ministerio de Justicia, consideró que los mecanismos de prueba controlada o “sandbox” serán fundamentales para ensayar modelos compartidos de datos y algoritmos de IA destinados a apoyar la redacción y revisión de normas antes de su aplicación oficial.



Desde el ámbito local, la subdirectora del Departamento de Justicia de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Thi Hong Hanh, propuso desarrollar una base de datos jurídica integrada desde el nivel central hasta las administraciones locales, acompañada de estándares unificados de datos, criterios técnicos y mecanismos permanentes de actualización, con el objetivo de garantizar información “correcta, completa, limpia, viva, unificada y compartida”./.