Vietnam apuesta por transparencia para sostener competitividad exportadora

Visitantes observan productos en el espacio de exposición y transmisión en vivo "Vitalidad de los productos vietnamitas" (Foto: VNA)

En medio de la profunda reestructuración de las cadenas de suministro globales y la creciente exigencia de los estándares de mercado, los productos vietnamitas no solo requieren calidad, sino que también deben cumplir con requisitos de transparencia, responsabilidad e innovación para mejorar su competitividad.



Según los últimos datos estadísticos preliminares de Aduanas de Vietnam, el valor total del comercio exterior del país en la primera quincena de marzo de 2026 alcanzó los 41,23 mil millones de dólares, un aumento del 78,9% en comparación con las últimas dos semanas de febrero. Del total, las ventas al exterior totalizaron 20,35 mil millones de dólares, un alza de hasta el 98,1%.



De ese modo, el recuento de las exportaciones de Vietnam se situó en 96,81 mil millones de dólares en lo que va del año, lo que representa un crecimiento del 17,1% respecto al mismo período de 2025.



Al evaluar estos resultados, Nguyen Quoc Viet, experto en políticas públicas de la Universidad de Economía (Universidad Nacional de Vietnam-Hanoi), señaló que el comercio exterior sigue siendo un punto brillante en el panorama económico de Vietnam. El volumen de importaciones y exportaciones ha crecido continuamente (a excepción de una ligera caída en 2023), lo que demuestra que la fortaleza interna de la economía en este sector es bastante sólida. Otro indicador importante es el fuerte incremento en el número de productos de exportación que superan los mil millones de dólares, alcanzando actualmente los 36 rubros.



Sin embargo, detrás de estas cifras positivas existe una presión creciente debido al fuerte aumento de los costos de los insumos, estándares y barreras comerciales cada vez más exigentes, además de las interrupciones en las cadenas de suministro.

