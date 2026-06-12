Vietnam apuesta por talento logístico adaptado a la IA

El puerto de aguas profundas de Phuoc An (provincia de Dong Nai), operativo desde octubre de 2024, tiene una capacidad de manipulación de contenedores de 8 millones de TEU/año y es uno de los puertos líderes en la región económica clave del sur, integrado en un ecosistema logístico integral. Foto: Nguyen Thanh An

La logística se considera el “vaso sanguíneo” de la economía, que contribuye a garantizar el flujo de mercancías, conectar la producción con el mercado y potenciar la competitividad nacional.



En el contexto de que Vietnam entra en una nueva fase de desarrollo, resulta necesario formar una fuerza laboral logística altamente cualificada y adaptable a la inteligencia artificial (IA) y al análisis de macrodatos.



Existe una gran brecha entre la oferta y la demanda de mano de obra



Según un estudio de la Asociación de Logística de Vietnam (VLA), para 2030 la demanda de personal logístico en Vietnam podría alcanzar aproximadamente los 2,2 millones de personas.



En concreto, se estima que la demanda de mano de obra en el sector de servicios logísticos asciende aproximadamente a 1,6 millones de personas, y se necesitan cerca de 600 mil trabajadores para dar soporte a las operaciones logísticas en las empresas de producción y negocios. Mientras tanto, la capacidad de formación actual sigue siendo bastante limitada.



En todo el país, hay unas 30 universidades que ofrecen titulaciones o especializaciones en logística, con una matrícula de aproximadamente tres mil estudiantes cada año.



La gran brecha entre la demanda del mercado y la capacidad de suministro de mano de obra está generando una presión cada día mayor sobre el sector logístico. Una serie de empresas se ven obligadas a contratar trabajadores de otros sectores y luego capacitarlos para que cumplan con los requisitos del puesto laboral.

De acuerdo con los expertos, el problema fundamental es que la calidad de los recursos humanos no ha seguido el ritmo de desarrollo de la industria.



En el contexto que las cadenas de suministro globales están en constante fluctuación, las empresas ya no necesitan simplemente personal para realizar operaciones básicas, sino una fuerza laboral capaz de analizar datos, administrar sistemas, operar tecnología y gestionar situaciones emergentes en un entorno de negocios cada vez más complejo.



En particular, la ola de IA está generando cambios profundos en el sector logístico. La tecnología de IA, el Internet de las Cosas (IoT), el big data, la computación en la nube o blockchain están transformando gradualmente la forma en que operan las empresas.



Según Nguyen Anh Duong, del Instituto de Investigación sobre Políticas y Estrategias (Comisión Central de Políticas y Estrategias del Partido), la transformación digital en la logística ya no es una tendencia futura, sino que se ha convertido en un requisito esencial para mejorar la competitividad.



Acortan la brecha entre el aula y el mundo empresarial



Van Ha, secretaria general de la Asociación Vietnamita para el Desarrollo de Recursos Humanos en Logística (VALOMA), señaló que en los últimos años, muchas universidades han reformado de forma proactiva sus programas de capacitación para que sean más prácticos.



Además de los módulos teóricos, se han incorporado al plan de estudios muchos temas especializados que implican la participación directa de las empresas.



Además de compartir su experiencia profesional, las empresas también colaboran con las escuelas para implementar software de gestión, modelos de simulación y sistemas ERP, lo que brinda a los estudiantes la oportunidad de experimentar un entorno laboral real mientras aún están en la escuela.



El Parque Logístico Viettel Lang Son es una "incubadora" tecnológica, con tecnologías clave dominadas por vietnamitas. Foto: Minh Quyet - VNA



Paralelamente al desarrollo de la infraestructura logística, Vietnam está impulsando importantes políticas relacionadas con la IA, la logística digital y verde. Las estrategias nacionales para el desarrollo de la inteligencia artificial, el transporte inteligente y los servicios logísticos en esta nueva etapa buscan potenciar la aplicación de la tecnología, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



Según los expertos, para aprovechar esta oportunidad, resulta necesario reformar integralmente la formación para estandarizar los programas, fortalecer las competencias especializadas en lenguas extranjeras, desarrollar habilidades digitales y de análisis de datos y un pensamiento de gestión moderno.



Además, resulta fundamental ampliar los programas de formación a corto plazo, reciclaje profesional y formación avanzada para la plantilla actual, lo que permitirá a los trabajadores adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos.



Dado que la IA está transformando el funcionamiento del sector logístico mundial, la ventaja competitiva de las empresas dependerá de la calidad de su plantilla y de su capacidad para dominar la tecnología.



A medida que la infraestructura logística mejore gradualmente, se implementen puestos fronterizos inteligentes y se expandan las cadenas de suministro digitales, la formación de una fuerza laboral altamente cualificada con pensamiento innovador y capacidad de adaptación a la tecnología se convertirá en un factor decisivo para que la logística de Vietnam dé un salto adelante en la nueva fase de desarrollo./.