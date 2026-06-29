Vietnam apuesta por grandes centros logísticos para fortalecer su competitividad global

Hanoi 29 jun (VNA) - La Estrategia de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Vietnam hasta 2030, con visión a 2050, tiene como objetivo construir un sector logístico sostenible, eficiente, con alto valor agregado y mayor competitividad, aprovechando las ventajas del país dentro de las cadenas globales de suministro.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Su eje central es el desarrollo de grandes centros logísticos modernos, vinculados a puertos marítimos, ferrocarriles internacionales, pasos fronterizos e infraestructura multimodal, con el fin de reducir costos, optimizar la cadena de suministro y fortalecer la competitividad de los productos vietnamitas.

Con un volumen de comercio exterior superior a los 930 mil millones de USD en 2025 y una amplia red de acuerdos de libre comercio, Vietnam cuenta con condiciones favorables para evolucionar de un simple punto de tránsito de mercancías a un centro de organización de cadenas de suministro regionales y mundiales.

Según el doctor Bui Ba Nghiem, especialista principal del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, la Estrategia de Desarrollo de los Servicios Logísticos para el período 2025-2035, con visión a 2050, considera la logística como un componente estratégico de la competitividad nacional.

Si se implementan de manera sincronizada las reformas institucionales, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de las capacidades empresariales y el desarrollo de centros logísticos verdes e inteligentes, así como de zonas de libre comercio, Vietnam podrá convertirse en un eslabón clave de la red logística de la ASEAN y ampliará gradualmente su participación en las cadenas logísticas mundiales.

Por su parte, Bui Nguyen Anh Tuan, subdirector del Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que las actividades logísticas en Vietnam siguen siendo fragmentadas. Como solución, propuso desarrollar centros logísticos regionales e interregionales conectados con puertos marítimos, pasos fronterizos, ferrocarriles internacionales e infraestructura multimodal.

En este contexto, las zonas de Hai Phong-Quang Ninh y de Ciudad Ho Chi Minh, vinculadas al complejo portuario Cai Mep-Thi Vai, el aeropuerto de Long Thanh y la región industrial del Sudeste, se perfilan como nodos estratégicos. El sistema logístico se organizará de forma jerárquica, desde centros nacionales y regionales hasta centros locales y especializados, con el objetivo de evitar inversiones dispersas y mejorar la conectividad de la cadena de suministro.

De acuerdo con Anh Tuan, una red de centros logísticos verdes e inteligentes contribuirá a reducir los costos logísticos, disminuir los costos de producción, circulación y exportación, mejorar la calidad de las cadenas de suministro, reforzar la trazabilidad de los productos y cumplir con los exigentes estándares de los mercados internacionales.

Por otro lado, una infraestructura logística moderna incrementará el atractivo de Vietnam para las inversiones en los sectores industrial, del comercio electrónico, del comercio minorista y del procesamiento agroalimentario, fortalecerá la integración regional y elevará la posición del país en las cadenas globales de suministro.

En representación del sector empresarial, Nguyen Le Hang, directora de Asuntos Externos de SLP Vietnam, afirmó que el desarrollo de centros logísticos y una logística verde constituye una tendencia inevitable.

Las empresas vietnamitas podrán mejorar su competitividad mediante inversiones en infraestructura moderna, la aplicación de nuevas tecnologías y la expansión hacia segmentos de rápido crecimiento, como el comercio electrónico, los almacenes frigoríficos y la entrega rápida, al tiempo que facilitarán la captación de recursos financieros gracias a sus estrategias de desarrollo sostenible, subrayó./.